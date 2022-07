Tras condecerle algunas exclusivas tras su salida de La Casa de los Famosos, Niurka Marcos se declaró enemiga del periodista Gustavo Adolfo Infante.Pero ¿qué pasó?. Pues resulta que como muestra de su amor, la vedette cubana aseguró que rompía todo lazo con el presentador del programa De primera Mano por cumplirle un caprichito a Juan Vidal, el conductor no es de su agrado.

Niurka Marcos y Juan Vidal retomaron su romance luego del malentendido que hubo entre ellos tras la salida del actor dominicano del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, por lo que la bailarina se declaró enemiga de Gustavo Adolfo Infante al descubrir que era compadre de Cynthia Klitbo, ex pareja de Juan Vidal.

Y es que fue el periodista de espectáculos quien durante una reciente emisión del programa De Primera Mano evidenció a la vedette, luego de que este intentará entrevistarla junto a su enamorado, a lo que La Mujer Escándalo se negó y se declaró su enemiga por ser de bandos diferentes.

“Yo ya sabía que no me iba a querer tomar la llamada. Le hablé y le dije: ‘Cubana, tómame un enlace con todo y tu hombre’ ¿Quieren ver lo que me contestó? Me lo acaba de mandar”, dijo en un primer momento Gustavo Adolfo Infante antes de pedirle a la producción que pusiera los audios de la charla que tuvo con ella.

"Ese gustito no te lo voy a poder dar, corazón, no, mi amor. Ahora con eso de que tú eres compadre de la Klitbo estamos en bandos diferentes, te toca ser mi enemigo, así que haz tu mejor interpretación", se escucha decir a la cubana. Y es que Gustavo Adolfo se ha puesto a favor de Cynthia Klitbo, luego de que está evidenciara que Juan Vidal le debía dinero y que había sufrido violencia psicológica de parte de él.

Pero no fue todo, ya que Gustavo Adolfo presentó otro audio en donde la famosa aseguró que también rompe cualquier lazo con él porque a Juan Vidal no le agrada, capricho que Niurka Marcos no dudó en cumplirle. “A mi hombre no le gustas, no le caes bien, mi hombre sabe muy bien tu posición y me toca defenderlo. Con la pena, no te puedo consentir”, externó la bailarina.

Ante esto, el periodista aseguró que el amor entre Niurka Marcos y Juan Vidal es pasajero por lo que dejó entrever que en un futuro la bailarina le ofrecerá entrevistas. “En la próxima relación de Niurka nos veremos, no pasa nada. (Niurka) es muy inteligente, ella sabe que esto es pasajero, que va a continuar en el medio. Juan Vidal no recuerdo, no atino a recordar uno solo de sus trabajos. Sí recuerdo que fue a Perú, que le consiguió trabajo y que ofendió a Klitbo, que le robó lana”, sentenció el presentador.

Para finalizar, Gustavo Adolfo Infante aseguró que La Mujer Escándalo tiene una prolífica carrera contrario a su actual enamorado por lo que sabe que en un futuro se volverán a ver las caras. “En eso radica la trayectoria de él. Pero Niurka es una mujer que tiene una prolífica carrera, así que nos volveremos a encontrar ahora que lo dejes”, concluyó.

