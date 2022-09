Niurka Marcos intenta besar a conductora y ella la hace pasar la vergüenza de su vida

Una vez más la polémica cubana, Niurka Marcos, está dando de qué hablar, aunque en está ocasión no fue por sus declaraciones en contra de algunos colegas, si no porque pasó la vergüenza de su vida al intentar besar a la conductora de televisión, Alejandra Jaramillo.

Todo sucedió cuando Niurka Marcos fue invitada al programa Siéntese Quien Pueda, transmitido por el canal ecuatoriano, Ecuavisa, y ahí la bailarina cubana fue cuestionada sobre el beso que se dio el cantante Bad Bunny con uno de sus bailarines durante su presentación en los premios VMAs.

“Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor a la humanidad, estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir, por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras, cómo jd$%#n gente y no tienen que dar un beso (…) mejor preocúpense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en la industria”, señaló Niurka Marcos en el programa.

Tras dar su opinión, la ex esposa de Juan Osorio, quiso seguir el ejemplo de Bad Bunny y se levantó de su asiento y quiso poner el ejemplo con Alejandra Jaramillo, que un beso entre personas del mismo sexo no tiene nada de malo, sin embargo, la presentadora de televisión no se sintió cómoda con la situación y dejó en vergüenza a Niurka Marcos al negarse a que está la besara.

“Yo puedo hacer así si me dan permiso”, dijo Niurka Marcos previo a levantarse de su asiento y dirigirse con la conductora ecuatoriana, mientras ella externaba: “No, pero si no quiero no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso”, respondió la presentadora.

Finalmente, la bailarina habló de la situación que enfrenta Julián Gil: “Como este hombre ha sufrido con su hijo”, añadió Niurka Marcos al estar junto al villano de telenovelas, quien también se encontraba en el set. Ante estás declaraciones, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y Niurka Marcos recibió cientos de comentarios de apoyo por haber hablado de la situación que enfrenta Julián Gil.

“Excelente, mejor dicho imposible”, “Habló por mil años”, “La que dice la verdad duélale a quien le duela”, “Estoy de acuerdo, hay problemas muchos más importante que de verdad se deberían tocar”, “Tan bella Niurka, me encantó eso en defensa a Julián”, “Se tuvo que decir y se dijo”, son algunos de los comentarios de los fans de la cubana.

