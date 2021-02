Niurka Marcos dice que miembro de Gabriel Soto “está divino”

Luego de que Gabriel Soto confesara a diversos medios de comunicación que no descansará hasta que el o la responsable de filtrar su video íntimo pague por lo que hizo, Niurka Marcos le envió un contundente mensaje al protagonista de la telenovela Te acuerdas de mi de Televisa.

Con la sinceridad que la caracteriza, Niruka Marcos aprovechó las cámaras del programa de espectáculos, Suelta la Sopa para mandarle un recado al galán de telenovelas. La cubana le pidió que se olvidará de buscar al culpable de filtrar su video y mejor le diera vuelta a la página.

“Pasa la página mijo; porque primero, lo bueno es que tienes una buena &%$*; el público no tiene memoria", dijo la cubana. Sin embargo no fue todo, ya que la ex esposa del productor, Juan Osorio también le mandó un mensaje halagador al actor, pues aseguró que el miembro del histrión "está divino".

"Al rato saldrá otro pi%& de alguien, a lo mejor más grande que el tuyo, que por cierto el tuyo está divino”, dijo con una gran sonrisa la vedette cubana. Cabe resaltar que las declaraciones de Niurka Marcos generaron toda una controversia en las redes sociales, mientras unos usuarios aplaudieron el comentario de la cubana, otros la tacharon de vulgar.

"Nadie lo podía decir mejor”, “ Exacto pase la pagina y siga de largo “, “ La vulgaridad en persona que mujer más vulgar”, “ Que vulgaridad de adeveritas!!! Luego luego dice que ella no es así de verdulera... órale mija”, son algunos de los comentarios en la publicación del programa.

Cabe resaltar que Niruka Marcos se atrevió a mandarle esté mensaje al ex de Geraldine Bazán después de que en recientes entrevistas el actor asegurara que no descansará hasta que el o los responsables de filtrar su video íntimo paguen con cárcel por invadir su privacidad.

El actor manifestó su derecho por grabarse y hacer con su cuerpo lo que el quisiera, sin embargo, dejó en claro que violaron su intimidad.

"Yo digo: '¿Qué tiene de malo grabarse?'. O sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral. Esa es una violación a mi intimidad", dijo.

Y aunque Gabriel Soto ha sido severamente criticado por dicho video, el actor también causó la locura entre millones de mujeres de las redes sociales.