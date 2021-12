Niurka Marcos compara a Juan Osorio con Gianluca Vacchi: "Está igual de viejo"

La guapísima y controversial vedette cubana, Niurka Marcos de nueva cuenta vuelve acaparar reflectores, y no precisamente por mostrarse muy sensual en sus redes sociales, sino por comparar a su ex, Juan Osorio con el multimillonario italiano, Gianluca Vacch.

Fue hace unas horas que Niurka Marcos fue abordada por diversos medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue cuestionada sobre el romance que tiene el productor de Televisa con la joven actriz, Eva Daniela, con quien planea casarse, por lo que la cubana no dudó en defender a su ex, comparándolo con Gianluca Vacch.

“Qué bueno, que se case. Que se case las veces que quiera porque a mí me conviene porque va a durar más“, expresó la famosa con su característico sentido del humor.

Niurka Marcos aprovechó para reprochar porqué al productor de telenovelas como ‘Mi Marido Tiene Familia’, 'Salomé' y ‘Soltero Con Hijas’, lo critican tanto por tener una relación con una mujer mucho más joven que él, mientras que al famoso influencer italiano, Gianluca Vacci, le aplauden por tener una esposa joven, sólo por el hecho de que es un excéntrico millonario.

“Por qué critican a Juan con esta niña jovencita y guapa y al italiano millonario de las redes sociales, todo lo que hace siempre lo ven bonito, pero está viejo igual que Juan”, dijo. Cabe mencionar que recientemente Juan Osorio contó que planea casarse con su novia 40 años más joven que él, mientras que la esposa de Gianluca Vacchi tiene 24 y él 54.

"Soy feliz con mi pareja, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado, y si ahorita me preguntaran si me voy a casar, me caso con ella [...] Eva solo hay una y yo soy Adán”, comentó el productor de Televisa en una reciente entrevista.

Por otro lado, Niurka Marcos, habló de la polémica en la que se encuentra su amigo Pablo Montero, luego de que esté le cantara en su cumpleaños al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. “A lo mejor le pagaron muy buena lana y muy poca gente hubiera dicho no. Vale la pena las consecuencias de haber sido criticado, cuestionado y vetado… que con su pan se lo coman. Es una decisión de él“, expresó la cubana.

