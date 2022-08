Niurka Marcos asegura que es leyenda y agradece a la vida por su sabiduría

Tras la reciente pólemica en la que se vio envuelta con Cynthia Klitbo por defender su amor con Juan Vidal, ahora Niurka Marcos acaparó toda la atención de sus millones de seguidores de las redes sociales, y es que la famosa compartió una polémica imagen en la que asegura que es leyenda y en la que agredece a la vida por tanta sabiduría.

Fue por medio de Instagram, en donde la cubana cuenta con casi dos millones de seguidores, en donde compartió dicha imagen en la que aparece su imagen con unas alas negras de fondo, una cinta que dice precaución y una frase que dice: Niurka Marcos, soy leyenda.

Dicha fotografía que fue aplaudida por sus bebenius fue acompañada con el siguiente mensaje que causó aún más revuelo en redes sociales luego de que la publicación fuera compartida en otros perfiles. "Todos los días le agradezco a la vida que me da la sabiduría para hacer camino al andar…", escribió la bailarina.

Como era de esperarse en el perfil Niurka Marcos la mayoría de sus seguidores confirmaron que la famosa sí es una leyenda y que es una mujer sabia por lo que no dudaron en llenarla de mensajes: "Siii, eres eso y más hermosa!!!!", "Eres un icono", "Eres leyenda... mamacita hermosa eres un ejemplo eres un mujeron eres una hermosa persona eres increible eres auténtica real bonita.","Y eso es lo que me encanta de ti que eres una mujer sabia!", "Y sabes quien te da la sabiduría Dios él es Quin tela da para que sigas adelante él te guía por que te cuida a ti y a tus hijos eso no lo dudes nunca señora guapa te lo digo porque sé que tú religiones a otra pero se también que cre es en Dios", fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Sin embargo, también se hicieron presentes los haters, quienes no tardaron en mofarse del comentario de la ex esposa del productor, Juan Osorio.

"Si eres leyenda del fracaso y de como tu mismo equipo te echo a patadas de la casa de los famosos 2, y ni hablar de la arrastrada que te dio @daniellanavarros", "Por fin atinas, eres leyenda ( vieja ) pasada de moda, aunque nunca fuiste Rating ya te lo demostro el publico en tu tiempito en LCDLF", "Leyenda de chusmeria", "Sabiduría!?", "Mi hija busques la palabra en el diccionario tú estás muy lejos de eso", "Sabiduría?. Es de lo que más carece ... Dime de qué presumes!", "Más sabio es mi hijo de 5 años, es más coherente", "Pues todavía no tiene nada que agradecer porque sabiduría no tiene", algunas de las críticas que recibió la originaria de Cuba en dicha publciación que ya supera los 2 mil Me Gusta.

Cabe mencionar que actualmente la ex participante de La Casa de los Famosos se encuentra disfrutando de las mieles del amor junto a Juan Vidal, a quien defendió a capa y espada de su colega, la primera actriz Cynthia Klitbo, quien lo acusó de maltrato y de ser un chichifo y de deberle dinero, deuda que el actor dominicano finalmente terminó cubriendo.

