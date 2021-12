Niurka Marcos arremete contra quienes critican a su hija Romina por ser poco femenina

De nueva cuenta Niurka Marcos sacó las uñas pero ahora para defender a su hija Romina, quien en los últimos meses ha acaparado titulares de diversos medios de comunicación pero sobre todo ha sido víctima de las críticas de muchos usuarios de las redes sociales, quienes la han tachado de ser poco femenina.

Sin duda alguna, la hija de Niurka Marcos es muy bella y precisamente por ello es que ha llamado la atención de cientos de usuarios de las redes sociales, quienes aseguran que la joven debería de dejar usar prendas holgadas y cambiar de look para verse más femenina y presumir más su belleza.

Recordemos que el pasado mes de julio Romina dedició raparse y se pintó el pelo de rosa, cambio que no agradó mucho a sus seguidores, sin embargo, la hija de la vedette cubana lo hizo para promocionar su canción “Me dijeron que no”, lanzamiento en el que toca el tema de la autoaceptación.

Lee también: Dariana Romo presume parte de su cuerpo y le llueven los piropos

Y pese a que la joven de 26 años recibió muchos halagos no todo fue miel sobre hojuelas ya que le llovieron las críticas, pero Niurka Marcos demostró que su hija no está sola por lo que no dudó en defenderla de todos los ataques.Fue durante una entrevista con para el programa ‘Todo para la mujer’ de Grupo Fórmula, que la ex de Juan Osorio señaló que la forma de vestir no significa que no sea femenina.

“A ella puede ser ahora que la quieran criticar porque le gusta vestirse más libre, más orgánico, más fashion, más de pantalón a la cadera o blazer, pero eso no quiere decir que no sea femenina“, expresó la ex Aventurera. Y para dejar claro que la vestimenta no tiene nada que ver con lo femenino, La “Mujer escándalo” recordó que ella también impuso un estilo irreverente a inicios de su carrera y Romina hace algo similiar a ella.

“Yo creo que Romi está haciendo ahorita algo parecido, yo lo hice con las transparencias y el estilo de que se me marcaran los pezones y me criticaban por eso en mi época“, dijo Niurka Marcos. Cabe señalar que Romina sigue los pasos de su madre, y actualmente promueve su carrera como actriz, cantante y bailarina.

Recientemente la joven y su compañero Josh Gutiérrez, se coronaron como los absolutos ganadores del concurso de baile Las Estrellas bailan en Hoy, el cual llegó a su fin el pasado 17 de diciembre.

Lee también: Aracely Arámbula luce divina al lado de Uriel Santana, su fotógrafo de cabecera

Síguenos en