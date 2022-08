Niurka Marcos acepta que llamó parásitos a sus hijos y Cynthia Klitbo no se le escapó

De nueva cuenta Niurka Marcos vuelve a estar en el ojo del huracán tras filtrarse unos audios en donde llamó parásitos huevones a sus tres hijos, además de que no se quedó callada ante las recientes declaraciones que hizo Cynthia Klitbo a través de un en vivo en Instagram, en donde aseguró que era una primera actriz y sobre todo una dama por lo que debía quedarse calladita.

Fue durante una entrevista con varios medios de comunicación, entre ellos el programa de Tv Azteca, Venga la Alegría, que Niurka Marcos, rompió el silencio sobre el polémico audio que fue presentando en el programa Chisme No Like en donde se refirió a sus hijos como parásitos. La bailarina se defendió y aceptó que en algún momento tuvo problemas con sus hijos por consentirlos de más por lo que consideró necesario poner un alto.

“Dejé de consentir y podría decir, egoístamente, de comprar porque uno no se da cuenta, pero con tal de que todo el mundo esté feliz es ‘toma y vete de comprar. Ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres: ‘Ya hay que aportar a la casa, ya están trabajando’. Emilio, que es el más chiquito, es el que más gana de los tres... ‘qué vas a pagar de la casa’... ‘Bueno hago super y pago el gas’. ‘Romina, tú pagas el (inaudible) y Kiko, tú qué vas a pagar’, nunca me lo dijo”, expresó la ex participante de La Casa de los Famosos.

"Esto fue lo que pasó este año. La metamorfosis de liberarme de toda esta carga que tenía que mantener literalmente, aunque duela huevones parásitos", continúo la ex de Juan Osorio. Tras el escándalo que se armó por dichos audios, Niurka Marcos, aseguró que estos fueron filtrados por algún familiar.

“Hay gente muy mala y mal intencionada. Si en algún momento yo le he tenido que decir, por ejemplo, a mis hijos: ‘Ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas’, se los he dicho en el momento que se ha tenido que decir, se los he dicho correctamente. Yo me imagino que la persona que filtró eso audios definitivamente es familia y que pena, qué lástima porque no logró su cometido" dijo.

Por otro lado, a la vedette cubana no se le escapó Cynthia Klitbo, con quien se ha visto envuelta en dimes y diretes por la relación que actualmente tiene con Juan Vidal, ex pareja de la villana de telenovelas. Recordemos que Klitbo hizo un en vivo a través de su perfil de Instagram en donde dijo que era una primera actriz y que prefería ignorar las declaraciones de la bailarina.

"No, no hago caso ( refiriéndose a las declaraciones de Niurka Marcos), sí me pudo, sí les puedo decir que sí lloré mucho, porque yo me tengo que quedar muy calladita, pero uno no es de palo, pero gracias a Dios les digo, miren todos los cariños que yo recibo, por dos que agreden, recibo millones que me mandan besos y eso está muy bonito”, expresó.

Ante esto, Marcos se defendió y aseguró que ella no necesita la atención de seguidores por varios minutos, pues ella podría estar durante cuatro horas con los medios y que siguen con ella porque ella les da la nota.

“Yo no necesito un en vivo, Cynthia, no necesito que me restriegues esas banalidades de que eres una primera actriz... tú eres una primera actriz, yo he ganado también toda mi carrera con mi histrionismo. No pasa nada con lo que tú eres o con lo que yo soy, no me ofenden esas tonterías. La diferencia es que tú te metes en las redes sociales y haces un en vivo abierto, yo puedo estar cuatro horas aquí con la prensa y siguen conmigo porque tengo la nota”, expresó.

Para finalizar, Niurka Marcos le envió un contundente mensaje a Cynthia Klitbo, a quien llamó manipuladora. “Soy una persona que no le tiene miedo a la arrogancia, no le tiene miedo a la prepotencia, no le tengo miedo a la gente manipuladora”, concluyó.

