Niño o niña: así reveló Dulce María el sexo de su bebé

Luego de que el pasado mes de junio, la actriz y cantante, Dulce María revelara que estaba embarazada, hace unas horas compartió cuál es el sexo de su bebé. Fue a través de un video "gender reveal" que la protagonista de la novela Rebelde anunció junto a su esposo, el fotógrafo Paco Álvarez, que serán padres de una niña.

Por lo que de manera inmediata sus millones de fans la felicitaron e incluso algunos famosos como Anahí, Inés Gómez Mont, Angelique Boyer, Maite Perroni , Litzy, Fernanda del Castillo entre otras. Pero sin duda los comentarios que más llamaron la atención fueron las de sus compañeros de la novela Rebelde y grupo musical RBD.

Por su parte Anahí escribió: "Como lo soñaste ! Una bebita hermosa !", escribió. Mientras que Maite Perroni y Angelique Boyer: “Wooooooow que felicidad ? !!!! Una niña !!!!”, “ Que emoción!!! “Felicidades Dul! Abrazo fuerte a los dos”, escribieron las actrices respectivamente.

El pasado mes de junio, en medio de la pandemia, la ex RBD sorprendió a sus millones de fans al anunciar que esperaba a su primer hijo.

“Pues ahí les va!! En medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo @pacoalvarezv y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse. Sí! Ahora sí estoy embarazada! Vamos a ser papás! y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a bebé!”.

Sin embargo, no fue todo, ya que en esa ocasión la actriz reveló que a pesar de las circunstancias, que aún prevalecen, confiaba en que todo volviera a la normalidad. “A pesar de que las circunstancias son complicadas para todos por esta pandemia confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos. Gracias a @clearblue por ser una parte tan importante para confirmar esta gran bendición que nos está cambiando la vida”, reveló en aquella ocasión.

Dulce María y Paco Álvarez se convirtieron en marido y mujer en noviembre del 2019 luego de haber tenido una relación de noviazgo por varios años. Muchos de los fans de Dulce le sugirieron que llamara a la bebé Roberta, personaje al que ella le dio vida en Rebelde.

Hace unos días, la actriz manifestó que vivir esta etapa en plena contingencia sanitaria era muy difícil: “La pandemia, eso es lo más difícil, estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente. El no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos. Creo que ese es el reto mayor, no solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo”, dijo.

