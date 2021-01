Ninel Conde y su perfecto outfit con el que resalta su figura

La actriz y cantante Ninel Conde sigue desatando los demonios en redes sociales, pues ahora compartió una historia en donde luce un outfit deportivo muy ajustado resaltando su espectacular figura.

Solo pocas actrices de telenovela a una edad de 44 años pueden presumir un cuerpo como el que tiene Ninel Conde, pues más allá de varias cirugías plásticas en su apariencia, la realidad es que su cuerpo luce como nunca antes.

Además, pese a todos los problemas que la han rodeado, en redes sociales luce muy feliz y se ve que disfruta cada momento que vive a solas como estar en la playa o hacer ejercicio, actividades que le sirven para encontrarse con ella misma y dejar a un lado la polémica que la envuelve.

Esta vez, Ninel Conde compartió con sus seguidores una historia en Instagram, en la que posa en su recámara como fondo, un outfit deportivo rosado, en el que luce pierna, pompa, abdomen, brazo y busto, luciendo muy fortificada en su cuerpo.

“Desinflamando y desintoxicando mi cuerpo, gracias”, comentó en su historia de instagram, además de escribir: ‘día 11’, que son los días que lleva en un tratamiento de una marca que etiquetó Ninel Conde.

‘El bombón asesino’, había publicado solo hace un día, una fotografía de locura en la que posa en sensual ropa interior que echo a volar la imaginación de sus admiradores, un post en Instagram que logró 63.3 mil me gusta.

Foto historia Instagram Ninel Conde

No cabe duda que las redes sociales son un escaparate para Ninel Conde, pues por una parte le permite estar más cerca de sus seguidores, y por otra le sirve para alejarse de las polémicas que nutren a la prensa de espectáculos en torno a su vida privada.

Y es que en los últimos meses, Ninel Conde ha sido el foco de atención de los medios de chismes pues quieren una exclusiva sobre la situación por la que está viviendo su esposo, el empresario colombiano Larry Ramos, con el que se casó el pasado mes de noviembre del año pasado.

Larry Ramos ha sido acusado por 18 personas por fraudes millonarios, que incluyen a la cantante mexicana Alejandra Guzmán, a la que le robó un cantidad de 4 millones de dólares para uno de sus negocios, el cual nunca vio frutos.

Ésta situación ha involucrado a Ninel Conde pues se dice que el FBI está investigando a su esposo, así como a ella misma por presunta complicidad, aunque la actriz lo ha desmentido en más de una ocasión.

También la ex ‘Aventurera’ está en un problema legal con su ex esposo Giovanni Medina, esto por la custodia de su hijo, el cual no ha podido ver desde hace varias veces por estar en su relación con Larry Ramos.

Este 2021, Ninel Conde ha tratado de ver el lado positivo de su vida personal y de su carrera por lo que inició metiéndose de lleno al estudio para trabajar en su próximo álbum musical.