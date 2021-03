‘Ninel Conde tomaba y fumaba durante su embarazo’, Giovanni Medina

El empresario y ex pareja de Ninel Conde, Giovanni Medina sigue sacando los trapitos sucios a la actriz de telenovela y también cantante, pues ahora confesó que durante el emabarazo de su hijo tomaba y fumaba, e incluso tuvo que sacara de los bares a altas horas de la noche.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Giovanni Medina hizo algunas revelaciones, como de que había conocido a Ninel Conde gracias a su ex esposo Juan Zepeda, y fue a los meses y medio cuando le reveló que estaba embarazada de su hijo Emmanuel.

“Desde el primer momento decidí amar a Emmanuel”, confesó Giovanni Medina. Luego agregó que: “Decidí también no rehuir de mi responsabilidad como papá y como pareja”.

Sin embargo, durante los primeros meses del embarazo de ‘El Bombón Asesino’, parace no haberle importado a la actriz, pues según su ex pareja fumaba y tomaba, y hasta se iba de antro por las noches con todo y pancita.

“La tenía que ir a sacar del bar con una panza (bastante desarrollada) a altas horas de la noche. Se ponía muy de malas porque engordaba. Decía ‘No le he invertido tanto para ahora (tener el cuerpo así)’. Muchos episodios, la verdad, que sí fueron muy complicados. Se descuidaba muchísimo y ahora ya no fuma, pero antes fumaba... híjole”, confesó.

Además, el empresario dijo que Ninel Conde aprovechó su embarazó para manipularlo, pues percibió que desde que estaba en su vientra, ya amaba a su hijo aprovechándose de la situación.

“Cuando ella se dio cuenta que yo amaba a mi hijo, cuánto me importaba desde el vientre ahí empezó la manipulación”, dijo el abogado.

Aunque creyó que con el nacimiento de Emmanuel, Ninel Conde cambiaría, eso no sucedió, pues mostró desapego con su hijo desde siempre, y no se hacía responsable de él, ya que le pagaba a terceros para que se hicieran cargo del niño.

“Hay una hermana por ahí que de hecho tiene algunas discapacidades, pero también psicológicas diagnosticadas. Y ella nos cobraba hasta mil pesos por día para ir a cuidar a nuestro hijo cuando yo le decía ‘Oye, de entrada, ya tienes aquí a dos nanas. Después, pues el hijo es nuestro. O sea, la responsabilidad es nuestra. De quien tiene que absorber educación, valores, cultura es de nosotros’”, explicó Medina.

El empresario y ex marido de la artista, también ventiló que espera la custodia total de su hijo, ya que ha investigado los viajes en avión de Ninel y descubrió que vuela por lo menos 7 veces al mes, lo que refleja que no tiene tiempo de estar con su hijo, y de que muchos de esos viajes no son por trabajo.

Por último, reveló que Ninel Conde es una mujer muy ambiciosa, que solamente le interesa el dinero y las cosas materiales, por lo que siempre está en búsqueda de ello sin importarle las personas que la quieren y la necesitan.