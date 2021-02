Ninel Conde sufre y llora al recordar a su hijo que no ha visto en un año

Entre lágrimas, la actriz y cantante Ninel Conde recordó a su hijo Emmanuel, el cual sigue sin poder verlo desde hace un año, por lo que se encomienda a Dios para que muy pronto su ex pareja le permita verlo.

Ninel Conde fue invitada al programa matutino de Univisión ‘Despierta América’, en donde fue entrevistada sobre sus proyectos profesionales, así como la situación que prevalece por la custodia de su hijo, el cual dijo ha mantenido el tema en reserva para ella misma pues le duele mucho no poder ver a Emmanuel.

“He tratado ese tema digamos de cuidar mi corazón en ese sentido, se los comparto con todo cariño, porque es como meter un cuchillo a la herida, y he guardado ese tema para mí y para Dios, y que solo Dios sabe lo que siente una mamá”, expresó la actriz de telenovelas.

Lee también: Ninel Conde le envía indirectas a su esposo Larry Ramos en redes sociales

Reveló que lleva casi un año sin ver a su hijo, prácticamente desde que comenzó la pandemia por Covid 19, y que pese a la tristeza de no poder verlo, se ha enfocado a cosas positivas y a su nuevo proyecto musical y a su negocio de ropa.

Mencionó que ya pasó por todo un proceso, desde la negación hasta la aceptación, pero que está ilusionada de que pronto lo verá, aunque no el proceso legal que tiene por la custodia del niño, no reveló si lo ha visto por videollamada o algo similar.

Confesó que no ha tenido contacto con su ex pareja Giovanni Medina, y que si pudiera ver a su hijo y hablarle, le diría que lo extraña demasiado y lo ama, y que se merece tener a su madre a su lado.

Lee también: Ninel Conde sube atrevida foto en bikini y presume cuerpazo

Comentó que su actual esposo Larry Ramos, quien sigue sin aparecer, la ha apoyado con la situación que está viviendo por su hijo y que la alienta para que todo salga bien y pueda estar muy pronto con Emmanuel.

Sobre la polémica que gira entorno a su vida desde hace muchos años, Ninel Conde dijo que ya no le toma importancia, ya que desde hace tiempo ha tratado de no intoxicarse de la gente que trata de dañar su vida con escándalos, y que su círculo cercano sabe que no le interesan los rumores sobre ella y sus relaciones.

Ninel Conde lloró al recordar una imagen de ella con su hijo cuando era un bebé casi reción nacido, ya que lo extraña mucho porque añoró mucho ser madre otra vez después de 18 años del nacimiento de su primera hija.

"Uno trata de poner el lado amable de la vida para no estar con tu tragedia en las redes dicen ‘ay no le importa’, pero no puede estar uno así en las redes todo el tiempo y no me van a ver así porque esa parte no me gusta ya, quiero mostrar una parte positiva”, comentó.

Respecto a Larry Ramos, Ninel Conde se negó a hablar sobre el tema, y solo dijo que no era vocera de nadie y que solamente se preocupa por lo que corresponde a su carrera, ya que bastante tiene con sus luchas, como la pelea por ver a su hijo.