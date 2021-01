Ninel Conde reaparece luego de que le hackearan sus redes sociales

En medio de toda la polémica que está viviendo por la custodia de su hijo con su ex pareja Giovanni Media y la implicación de su esposo Larry Ramos en un fraude millonario, Ninel Conde reapareció para explicar el robo de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

Cuando la actriz de telenovelas y también cantante Ninel Conde en encontraba dándose un descanso y ejercitándose en su hogar sin las preocupaciones que la rodean, apareció un hacker que secuestró sus redes sociales, sin embargo, ‘El Bombón Asesino’, trabaja junto a su equipo para recuperar a cómo dé lugar sus cuentas públicas que alcanzan millones de seguidores.

En un video que subió a su cuenta oficial de YouTube donde alcanza más de 80 mil fans, Ninel Conde explicó lo sucedido, mencionando que en caso de que se publique algo en su cuenta no será de parte suya sino de la persona que la hackeó.

“Como ya muchos habrán escuchado mis cuentas de redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, ambas públicas y verificadas, desafortunadamente han sido víctima de la delincuencia cibernética y han sido hackeadas”, dijo la actriz

Comentó que gracias a Dios, su equipo de redes ya está trabajando para recuperarlas y no se haga mal uso, asimismo el equipo de Facebook la está apoyando para poder acceder a ella sin ningún problema.

“Sin embargo, quiero decirles que lo que se esté publicando en mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram no tienen absolutamente nada que ver conmigo ni con nuestras ideas ni con lo que nosotros creemos”, aclaró.

Agregó que es en Facebook donde se están realizando publicación de contenido ajeno a ello, pero que cuando su equipo recupere sus cuentas informará a sus seguidores, por lo pronto manifestó que no hagan caso a los contenidos que aparezcan ahí.

Ninel Conde se despidió mencionando que por el momento estará en su canal de YouTube subiendo videos, para informar sobre lo que acontece con su vida, en espera de regresar a Instagram y a Facebook.

El programa del canal Telemundo ‘Sale el Sol’, captaron a Ninel Conde en el aeropuerto de Los Angeles, en donde le preguntaron a la actriz sobre el hackeo de las claves de sus cuentas de redes sociales, y en el que se preguntó si existía alguien que buscara hacerle daño, Ninel solamente mencionó que no quería hacer conjeturas sobre ello.

A la actriz y cantante también se le preguntó sobre la denuncia que hizo Giovanni Medina por irse de viaje y no ver a su hijo, y su sentimiento por no ver a Emmanuel desde hace casi un año, sin embargo comentó que no quería hablar respecto a temas negativos, sino positivos como su próximo disco nuevo, en donde grabará una canción dedicada a su hijo.