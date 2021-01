Ninel Conde presume que esta madurita pero con cuerpazo

La actriz Ninel Conde no se ha descuidado ningún segundo y vaya que ha estado trabajando con su cuerpo, pues últimamente ha publicado en sus redes sociales algunas fotos en las que muestra que es una mujer madura pero con un cuerpazo.

En su cuenta oficia de Instagram, la actriz de telenovelas Ninel Conde se ha dejado ver como una verdadera diosa, pues sus más recientes imágenes indican que pese a todos los problemas de su vida privada, sigue siendo una de las famosas que mejor cuerpo conserva.

Y para muestra un botón, pues su última publicación en Instagram, subió una fotografía dejando ver mucha piel, con una lencería muy parecida al que utilizó en el video por el cual se le conoce hasta hoy en día ‘El bombón asesino’, y que estalló entre el grupo de admiradores quienes le regalaron más de 64.8 mil corazón.

En sus historias de Instagram, la actriz y cantante también ha estado activa, y ha compartido videos tomándose en el espejo de su habitación, con un outfit perfecto que le hace lucir un cuerpo despampanante.

Incluso en sus últimas historias, compartió sus secretos para verse mudurita a sus 44 años de edad, siendo una de las pocas actrices que conserva una figura como de hace 20 años cuando Ninel Conde apenas incursionaba en la televisión.

“Me han preguntado mucho por el plan que estoy manejando con metabólico, estoy platicando por ahí para que podamos hacer un tipo plan para que todas las que me están preguntando lo puedan hacer, tanto la dieta como la rutina de ejercicios que es totalmente distinta a todo lo que venía haciendo y que me está súper funcionando y no es algo que te estés matando ni que estés así colgando la lengua”, explicó Ninel Conde.

Mencionó que su rutina es muy buena y les sugirió a sus seguidores estar al pendiente. Al final publicó una última historia en donde se ve un poco agotada tras terminar su rutina, señalando que se sentía muy bien moverse: “terminando de entrenar, ahora sí hasta chapeada estoy, qué bien se siente moverse, muévanse de verdad, es lo mejor”.

Incluso la actriz tiene en sus historias destacadas un apartado de sus rutinas de ejercicios y algunos suplementos alimenticios que toma para tonificar sus músculos y que sus fans pueden ver para tomar en cuenta a manera de consejo.

Sin duda, uno de los pasatiempos favoritos de Ninel Conde es el ejercicio, el cual la hace concentrarse en sí misma y alejarse de todos los problemas que está viviendo con su actual esposo, Larry Ramos, así como de su ex pareja Giovanni Medina.

Sobre ambos casos, ha señalado que no quiere hablar del tema, ya que la prensa la ha cuestionado por una parte sobre las demandas de fraude que Larry Ramos es acusado, y por otra parte la custodia legal por su hijo con su ex Giovanni Medina, quien ha impedido que Ninel Conde pueda acercarse a él.