Ninel Conde prefiere no hablar sobre los fraudes de Larry Ramos

Ante las diversas demandas de fraude que tiene el empresario colombiano y esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, la actriz y cantante prefirió guardar silencio y no hablar sobre el tema que ha vuelto a poner en el ojo público a ‘El bombón asesino’.

En entrevista para el programa de TV Azteca ‘Ventaneando’, a Ninel Conde se le preguntó sobre la situación de su esposo Larry Ramos, quien tiene múltiples denuncias millonarias por haber estafado a varias personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán, y que a pesar de su conflicto es apoyado por su madre Diosa Mendoza y por la propia Ninel Conde, sin embargo, la ex ‘Aventurera’ quiso dejar en claro que es un tema que no abordará con la prensa.

“No quisiera tomar ese tema ahorita porque estamos hablando de este proyecto y quiero ponerle la mejor energía y yo se que es tu trabajo y que tienen que preguntar y lo entiendo, pero también entenderme que es un momento de poner energías positivas a este proyecto, todos estamos echándole ganas a la pandemia y creo que hay que pensar bien positivo para que nos vaya bien”.

Ninel Conde informó que trabaja en una producción musical, cuyo primer sencillo se titulará ‘Vivir contigo’, y negó que su esposo Larry Ramos sea uno de los inversionistas de su nuevo proyecto.

“Tenemos un equipo de apoyo, de inversionistas que confiaron y creyeron en el proyecto y estamos muy bien arropados… no, no, fue apoyo moral (sobre Larry Ramos)”, dijo ‘El bombón asesino’.

Otro de los planes que Ninel Conde tiene para este 2021 es lanzar una marca de ropa deportiva y abrir un salón de belleza junto a su estilista de cabecera Nico Guadarrama, pero ha estado más concentrada en su proyecto musical.

La actriz, también comentó la situación que aún vive en los juzgados con su ex marido Giovanni Medina, por la custodia de su hijo, a quien no ha podido ver en persona desde hace varios meses.

“Yo he entendido que hablar de este tema, que alzar la voz como que no ha servido de mucho y he optado para pelear la batalla de la mejor manera que es en oración”, dijo la actriz y cantante.

Agregó que espera que todo se acomode a su favor con el tiempo y que ha decidido ya no caer en el juego de dimes y diretes con Giovanni Medina, a quien también denunció por violencia doméstica.