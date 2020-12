Ninel Conde posa junto a su árbol de Navidad sin Larry Ramos

La cantante Ninel Conde se caracteriza siempre por dar de qué hablar; pues además de los romances que ha tenido en su vida, las polémicas decisiones que ha tomado como la de terminar su relación con Govanni Medina -el padre de su hijo Emmanuel-, aunque eso la separara del niño, o su boda con el empresario Larry Ramos, son temas que han causado revuelo en su vida. Recientemente, al parecer celebró Navidad sin su esposo, pues posó sola en su última publicación junto al árbol.

El 28 de octubre pasado, Ninel Conde unió su vida "en matrimonio" con el empresario colombiano Larry Ramos, hecho que causó sensación en medios y el público, debido a dos situaciones: la primera, las advertencias recibidas por todo mundo de que su ahora esposo, tenía una larga lista de demandas en un juzgado de Estados Unidos por estafas hechas a mucha gente que invirtió con él en sus negocios...

Y la segunda, por haber confirmado a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram Ninel Conde, que no habría tal boda cuando todo mundo estaba literalmente en revolucion en el Museo Casa La Bola, desmontando toda la decoración para trasladarla a otro lugar en el Estado de México, donde sería realizado el tan esperado enlace matrimonial.

"Navidad rodeados de amor. I love you All. I love you my only one", se lee en la descripción de la fotografía en la que "El Bombón Asesino" deja claro que esta Navidad está llena de amor, y así le corresponde a sus seguidores como a ella misma.

Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse, es ¿qué ha pasado con Larry Ramos?, pues aunque Ninel acostumbre a posar sola en las fotografías que comparte en su cuenta oficial de Instagram, resulta "raro" ver que después de su boda con Larry, no figuren juntos en las postales.

Pues el hombre de negocios graduado de Harvard, brilló por su ausencia así como en los comentarios de la instantánea de su esposa, en la que Ninel luce un entallado mini vestido color blanco que complemetó con un angosto cinturón y unas botas largas color negro.

De hecho, las últimas veces que se les ha visto juntos en el perfil de Ninel, fue cuando la cantante publicó una foto de su boda el pasado 5 de noviembre y luego, el 27 del mismo mes, cuando la también actriz anunciaba la transmisión de su casamiento a través de la señal de Telemundo.

De ahí en fuera, sólo se ha podido ver a la intérprete de "Rebelde", posando sola; incluso en una fotografía en la que anuncia un nuevo proyecto laboral, en una nueva normalidad.

Sin embargo, sus pensamientos, que caracterizan cada publicación que hace, podrían ser la razón de aceptar que podría seguir posando sin su esposo, como éste: "El amor que buscas en otros ya lo tienes en ti. Quiérete, agradécete, abrázate.".