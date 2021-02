Ninel Conde le envía indirectas a su esposo Larry Ramos en redes sociales

La relación entre la actriz y cantante Ninel Conde y el empresario colombiano Larry Ramos parece estar en un momento indefinido, pues a raíz de los problemas que han surgido con la justicia de los Estados Unidos, ‘El bombón asesino’ se ha mantenido al margen de la situación, y tal parece que se la está pasando mejor sin su esposo.

En sus redes sociales Ninel Conde se ha convertido en una tiktoker, publicando videos en donde se la pasa bailando o haciendo parodias, como si no tuvieran ningún problema en su vida privada, puesto que su esposo Larry Ramos sigue sin aparecer y está siendo buscado por las autoridades norteamericanas.

Incluso la actriz de telenovelas le ha mandado algunos mensajes de indirectas a través de sus historias de Instagram, una de ellas dice: “Y si Dios está, no importa quien se va”. Aunque la interpretación es muy ambigua, podría indicar que la polémica ex Aventurera ya no necesite más a Larry Ramos, por estar involucrado en una serie de problemas que la estarían también arrastrando a ella y a su carrera artística.

Ninel Conde se encuentra en los Estados Unidos, específicamente en Miami, en donde publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece en un balcón Brickell City Center, en donde el jueves 18 de febrero estará como invitada especial en el programa matutino ‘Despierta América’.

La imagen de Ninel en Instagram, también tuvo un mensaje para Larry Ramos, la cual dice: “Vuela, sueña; que nadie corte tus alas hacia tu vida ideal”, escribió la actriz, recibiendo los miles de corazones y comentarios de parte de seguidores.

De igual forma, dejó otro mensaje en sus historias de Instagram, este decía: “Dios destruye tus planes, cuando tus planes están a punto de destruirte a ti”, quizá también otra indirecta para su marido Larry Ramos.

Desde que Ninel Conde recuperó sus redes sociales, parece que no dudó en hacerlo de la mejor manera, puesto que se la ha estado pasando muy bien al lado de sus amigas y amigos, entre ellos su estilista Vico Guadarrama, quien el acompaño de viaje a Miami, y con quien se le ha visto bailando en sus videos de TikTok.

Por su parte, no ha habido señal de su esposo Larry Ramos, pues desde hace un par de meses se ha ocultado del ojo público y solo se ha visto a Ninel Conde andar sola en los aeropuertos o en los lugares a donde viaja.

La última vez que se le vio a Larry Ramos fue en diciembre del año pasado cuando él y Ninel estuvieron en el aeropuerto de la Ciudad de México para un viaje de vacaciones a Veracruz. Aunque también estuvieron a principios de años en Cancún, muy cerca de donde estaba su ex Giovanni Medina con su hijo Emmanuel, que hasta el día de hoy no ha podido ver desde hace casi un año.