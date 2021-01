Ninel Conde estrena canciones dedicadas a Larry Ramos

La actriz y también cantante Ninel Conde se metió al estudio de grabación para trabajar en algunas canciones, las cuales muchas de ellas están inspiradas en su esposo, el empresario colombiano Larry Ramos.

Aunque vive toda una polémica alrededor de su vida, Ninel Conde trata de enfocarse en las cosas positivas, por lo que está muy entusiasmada de estar trabajando en un nuevo disco musical, incluso subió una publicación hablando sobre el tema.

“Gracias a Dios por permitirme iniciar el 2021 con trabajo y un nuevo proyecto musical que tanto había esperado. Gracias a todo mi equipo por confiar y por su entrega y talento. ‘La vida contigo’ es una de las más hermosas canciones que me ha tocado interpretar. Primer sencillo con amor para ustedes. Espérenlo #Febrero2021 #singer #love #studio #song . This is for u”, publicó la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

‘El Bombón Asesino’, señaló que el tema está inspirado en su romance con Larry Ramos, cuya letra tiene algunas frases como ‘qué bendición es ser tuya’ y ‘qué bonita es la vida contigo’.

‘La vida contigo’ también tiene una muy reveladora, la cual dice ‘somos un indendio en la cama’, aunque el año pasado Ninel Conde mencionó que se retiraría de los escenarios, el 2021 sorprendió metiéndose de lleno en su nuevo proyecto musical.

“Este tema es 100% vivencial, está compuesto para mí y habla de una mujer que dice: ‘despertar contigo es tener el cielo a mis pies, una eterna primavera son tus besos, tengo que reconocer que me olvido del ayer si tus manos se entretienen en mi pelo'”, explicó la actriz a los conductores del programa Hoy.

Aunque a la prensa le interesa saber más sobre vida personal y los escándalos que la rodean, Ninel Conde solo agradeció el apoyo y muestras de cariño que su público ha tenido durante todos los años de trayectoria que lleva en el mundo del espectáculo.

“Agradecida con Dios, hay cosas complejas en la vida pero bueno, uno tiene que echar p’alante y contar las bendiciones y este disco es una bendición enorme y obviamente respaldada y apoyada por la gente que me ama”, dijo ‘El Bombón Asesino.

El material discográfico lo trabajo durante el 2020, en donde eligió los temas, el cual describió que le sirvió como un deshago en sus sentimientos, cuando supo que regresaría al estudio de grabación.

La producción corrió a cargo de Odilón Chávez y Raulio, y también tiene una colaboración con Juan Magaña: “Se llama ‘Tú me pones a peca’, es un poco más urbana pero es cumbia también. Tenemos unas cumbias increíbles que creo van a ser icónicas, tenemos muy buen material”, dijo.