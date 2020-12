Ninel Conde es abandonada por Larry Ramos en aeropuerto

Ante el asedio de los medios de comunicación que buscaban la nota informativa sobre Ninel Conde en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, “El bombón asesino” fue abandonada por su esposo Larry Ramos, quien evitó confrontar las preguntas en relación a las denuncias que tiene en su contra.

Un tremendo zafarrancho provocó la presencia de Ninel Conde y Larry Ramos en el aeropuerto, al ser cuestionados por decenas de periodistas que buscaban la exclusiva de la pareja, sin embargo, Larry Ramos prefirió adelantarse abandonando a su suerte a la cantante, quien teniendo los micrófonos enfrente, no le quedó más que hablar.

“Yo no los invité aquí, les agradezco mucho, me tengo que ir”, dijo mientras intentaba escapar de las cámaras que la perseguían momentos antes de tomar un vuelo.

Sin embargo, al ser interceptada se le preguntó directamente sobre su esposo, el colombiano Larry Ramos, “¿dónde está Larry? ¿Por qué siempre estás sola y él no habla?, le cuestionaron los medios.

“Qué lástima de verdad ¿eh? Aquí está, pues aquí está… No tengo nada que decir, tengo que agarrar un vuelo mis amores, denme chance… Me va a dejar el avión, no es broma, son 12:24, sale a la 1:00… Tengo que agarrar un vuelo, yo no los convoqué amores”, dijo Ninel Conde ante el caos que la rodeaba en el aeropuerto.

Pese al suplicio de la prensa, Ninel no soltó prenda, ya que una reportera le pregunto que si ya se había divorciado de Larry Ramos, información que la propia actriz y cantante negó con un rotundo no.

“Miren, no me arrinconen, me dan un minuto, voy a perder el vuelo, ustedes no van a tener nota, ya se cayó la niña, cálmense por favor. Yo sé que es su trabajo, pero vamos a calmarnos, un minutito porque me deja el vuelo y es el único a dónde voy, por favor”, expresó ante los medios.

Luego de que los reporteros reiterarán sobre su relación con Larry Ramos, Ninel Conde comentó que se dicen muchas cosas y muchos chismes, y señaló sentirse cansada y saturada de tantos dimes y diretes, y dijo que: “Lo que se ve, no se pregunta”, dejando a la prensa con más dudas.

Sobre su hijo, al ser cuestionadas si lo dopaba, Ninel Conde solo dijo que no le interesaban los chismes, y aseguró que lo único que desea para esta Navidad es ver y abrazar a su hijo, “es lo único que quiero, pero el señor (su ex esposo Giovanni Medina) se está haciendo güey, es lo único que les puedo decir, y sí estoy triste”, finalizó.

Según el programa “Ventaneando”, el día martes 15 de diciembre le tocaba ver a su hijo en una reunión virtual, pero Ninel no lo vio porque tuvo que tomar un vuelo hacia el puerto de Veracruz.