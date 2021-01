Ninel Conde desata la locura de sus fans al mostrar su cucu

Desde la playa y sin miedo al que dirán, Ninel Conde presumió su retaguardia con un tremendo traje de baño que a más de alguno le causó un infarto. Una vez más y para recibir el 2021 de la mejor manera, la actriz y cantaante deleitó la pupila de cientos de caballeros. Fue a través de Instagram que la actriz de Televisa presumió de que esta hecha.

De espaldas, dentro del mar, posando con un bikini rojo con azul y con un pareo banco con el que resaltaba su cucu y con un hermoso paisaje dde fondo, Ninel Conde preguntó a sus millones de seguidores cuáles eran los propósitos de Año Nuevo. "Tu ya tienes tus propósitos de Año Nuevo?", fue el mensaje de la actriz de Rebelde el cual acompañó con un corazón azul.

A los pocos minutos que Ninel Conde compartió la atrevida fotografía comenzó a recibir un sinfín de comentarios halagadores, sus fans no dudaron en admirar su belleza.

“Bellisima Ninel”, “Eres maravillosa”, “Eres una reina Ninel te admiro mucho, soy tu fan”, “ Te ves muy preciosa y Hermosa”, “Hermosa”, “Diosa”, “Luces especular”, “ Cuerpazo”, son algunos de los comentarios que desató la publicación, la cual, hasta el momento lleva más de 84 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios.

Y aunque muchos han cuestionado la actitud de Ninel Conde por salir de vacaciones y realizar boda en plena pandemia, lo cierto es que la actriz tiene en su corazón una gran pena; el no poder ver a su hijo, Emmanuel, fruto de su relación con el empresario Giovanni Medina, con quien enfrenta una batalla legal por la patria potestad del niño, quien actualmente está con su padre.

Pese a que el deseo más grande de la actriz de Televisa es poder abrazar a su hijo, la famosa intenta rehacer su vida con la esperanza de que algún día su hijo estará con ella. Y aunque la podemos ver muy activa en las redes sociales y compartiendo mensajes positivos, rutinas de ejercicios y su espectacular figura, la actriz aplica el dicho , "Sólo el que carga el costal sabe lo que lleva dentro", ante las críticas que recibe de que no le importa su hijo.

El más grande deseo de El Bombón Asesino para la Navidad pasada era que su hijo Emmanuel estuviera con ella, sin embargo, el encuentro entre madre e hijo no se pudo realizar pese a que la actriz decidió no salir de México con la esperanza de que su ex, Giovanni Medina se la ablandara el corazón y la dejara ver al niño.

“Yo me quedé en México con la ilusión de poder abrazar a mi hijo, pero bueno, creo que en el corazón de su papá no está ese deseo, esa voluntad. Le escribí, no me contestó, me ignoró. Sé que el corazón está endurecido, Dios tiene en sus manos a mi hijo, no perdí la esperanza”, reveló a través de un video en Instagram