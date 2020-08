Ninel Conde: 'algo hermoso está por venir', ¿será un bebé?

Desde hace tiempo, Ninel Conde se encuentra en una batalla legal por lograr la custodia de su hijo Emmanuel, quien es fruto del amor que existió entre la cantante y su ex pareja Giovanni Medina. Sin embargo, pese a la terrible situación que, como madre vive Ninel por no poder tener a su lado a su pequeño, hace unas semanas, "El bombón asesino" presentó en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía al lado de su nueva pareja, del que aún no ha revelado la identidad.

La intérprete de "Rebelde", se dio otra oportunidad en el amor, tras dos matrimonios fallidos y algunas otras parejas más, como el actor Ari Telch con quien tuvo a su hija Sofía. Pues a penas este sabado, la ex te Giovanni Medina, compartió en sus Instagram Stories una postal que no dejaba mucho a la imaginación y más bien, dio bastante de qué hablar.

En dicha imagen, aparecen Ninel y su novio en un elevedor viéndose frente a frente, con sus respectivos cubrebocas, en el Hospital Ángeles Las Lomas de la Ciudad de México, según lo indica la fotografía. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención, pues ya ha compartido fotos con él, sino lo que dice la imagen:

"Algo hermoso está por venir... pronto les contaré", mensaje que desata bastantes sospechas en torno a un posible embarazo.

Las reacciones de los usuarios de la red, propiedad de Facebook, no se hicieron esperar y para pronto empezó a llenarse comentarios la publicación del sito Chicapicosa2.

"Otro bebé???", "Dice mi madre que el que se acuesta con chamacos amanece ca#$%do! Este se parece mucho al tal Govanni Medina", "Otro hijo para que se la pase peleando con el futuro ex por la Patria protestad del hijo y lo acuse de tóxico. mantenido, etcétera", "Otra relación toxica, pobre del muchacho", son las duras críticas que se pueden leer en los comentarios del sitio que compartió la imagen.

Aunque hay otros usuarios que apuestan por otra opción, pues un hospital no sólo es sinónimo de embarazos y de partos, sino también de tratamientos estéticos como a los que Ninel está acostumbrada a someterse; por lo que no faltó la usuaria que supusiera que la sopresa de "El Bombón Asesino", se trata de "Otra cirugía".

La historia de amor entre Ninel Conde y Giovanni Medina ha sido muy tormentosa luego de que a pocos meses de que iniciaron su romance a finales de 2013 y Emmanuel naciera en octubre de 2014, se separaran por fuertes declaraciones hechas por cada uno, en su contra para pelear por la custodia del pequeño, lo que hasta hoy, siguie siendo una batalla legal. Tanto así, que Giovanni señaló a Ninel como una drogadicta por lo que la cantante tuvo que someterse a pruebas toxicológicas.

Y después de tantos dimes y diretes, la pareja anunció en mayo del 2019, que reanudarían su relación, sin embargo, no floreció. Y ante las declaraciones que Giovanni hizo en contra de la cantante, ésta acudió donde Andrés Manuel López Obrador, en Palacio de Gobierno Federal, para pedir ayuda y poder recuperar a su hijo, pero al parecer, no ha sido atendida su solicitud.

"Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza", escribió la también actriz, hace unas semanas en su cuenta oficial de Instagram.

Y agregó: "Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mí y de mi princesa".

"Nunca dejes de ser quien eres, de dar lo mejor de ti y de brillar con luz propia. Si quieren apagar tu luz brilla todavía más fuerte; aunque esto moleste a esas personas que solo viven arrastrándose", escribió en otra postal.

