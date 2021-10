Niega Ricky Martin arreglitos estéticos; culpa a suero de multivitamas de hinchazón

Luego de la polémica que generó por su rostro hinchado, el cantante boricua, Ricky Martin, reapareció en sus redes sociales y negó rotundamente haberse hecho algún arreglito estético en su cara, asegurando que su rostro se veía hinchado por otra situación y no por ponerse botox ni rellenos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Ricky Martin aseguró que la inflamación de su rostro que causó polémica en las redes sociales fue causada por un suero de multivitaminas que se aplicó en el rostro. "Estoy aquí porque veo que algunos de ustedes están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara, y yo no me he hecho nada en la cara... ¡Te lo juro!", dijo el cantante de 49 años en sus historias.

"Tengo líneas, si me pongo botox, si me pongo 'fillers' se los hubiera dicho, porque yo no tengo nada qué esconder, pero ese día, el día de las entrevistas, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas. Yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, porque simplemente me inflamé...", expresó el intérprete de “María” y “Tu recuerdo”.

Lee también: Así le demostraba amor Peña Nieto a Angélica Rivera antes de mandarla a volar

Cabe señalar que la polémica en redes sociales por su rostro surgió justo después de que el cantante ofreciera una entrevista a Telemundo para promocionar su gira en Estados Unidos con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, en donde el artista lució muy diferente frente a las cámaras; con el rostro inflamado, razón por la que los rumores de una cirugía estética no se hicieron esperar y hasta le llovieron los memes al famoso.

Tras negar rotundamente haberse hecho algún arreglito, Ricky Martin, aseguró que como todo profesional no quiso cancelar la entrevista que ya tenía programada con la televisora pese a que ya se había percatado que su rostro estaba inflamado.

Dime, en que ciudad nos vemos? pic.twitter.com/LG2xLM8H7N — Ricky Martin (@ricky_martin) September 29, 2021

“El día de la entrevista, lo que hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel. Simplemente me inflamé. No quise cancelar la entrevista con toda esa inflamación. Lo hubiese hecho para que no estuviese yo hoy haciendo este video, pero está todo bien. Insisto, mi vida está normal. Estoy muy saludable. Los conciertos van bien y seguiremos trabajando fuerte”, finalizó.

Lee también: Livia Brito presume tatuaje jamás visto mientras se mueve sabroso

Síguenos en