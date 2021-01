Niega Ninel Conde que FBI la investigue por ser cómplice de fraude

La actriz y cantante Ninel Conde, negó que sea investigada por el FBI, en el tema de fraude en el que está implicando su esposo, el empresario colombiano Larry Ramos, quien tiene múltiples denuncias millonarias por estafa.

Ninel Conde fue abordada por la prensa de espectáculos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde se le preguntó si era cierto que estaba siendo investigada por ser cómplice de fraude con su esposo Larry Ramos.

“¿Para eso vinieron al aeropuerto? No mi vida”, dijo ante el asedio de la prensa que, aunque intentó escapar de las cámaras y micrófonos terminó haciendo reaccionando y declarando sobe el tema de las demandas de su esposo.

“Ya te conteste esa pregunta, eso no es cierto y no tengo nada que aclarar, quieres pasar a otra pregunta porque ya es muy amarillista, sé que ese título te vende en tu programa, pero pues ya, hay límites en las mentiras, no hay que engañar a la gente”, dijo la actriz.

Y es que se ha especulado que al momento en que Ninel Conde contrajo matrimonio con el empresario Larry Ramos, la ex ‘Aventurera’ se convirtió en cómplice, por lo que el FBI también la estaría investigando.

Algunas de las personas defraudas por el esposo de Ninel Conde han declarado la forma en que operó éste, pidiéndoles una inversión, sin recibir su dinero a cambio, por lo que incluso muchos de los afectados se han reunido para presentar un caso grupal.

Cabe recordar que uno de los casos afectados es el de la cantante Alejandra Guzmán, quien fue estafada por Larry Ramos, luego de que este decidiera invertir 4 millones de pesos en un negocio piramidal, sin recibir nada a cambio, por lo que la cantante ejerció una denuncia penal hacia el colombiano.

A Ninel Conde se le preguntó sobre su hijo Emmanuel, quien estuvo junto a su padre Geovanni Medina a unos pocos metros de la playa en donde vacacionaba la actriz junto a su esposo Larry Ramos, pero esta desconoció si eso realmente había sucedido.

“Prefiero no hablar de cosas negativas, ya lo dije ayer o antier que los vi, y que tuve el gusto de saludarlos, ya no quiero hablar de cosas negativas, de cosas que me lastiman, tú lo dices, si tú te das cuenta la gente se da cuenta, no es necesario que yo lo reitere”, dijo.

Antes de abordar su avión, mencionó que ya no quiere saber nada de su ex pareja, pues no quiere entrar en una guerra de declaraciones, pues lo único que le interesa es volver a estar con su hijo.