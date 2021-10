Nicky Jam lanza el video musical de su nuevo sencillo, la balada "Melancolía"

El cantante y compositor puertorriqueño Nicky Jam lanzó el video musical de la balada "Melancolía", parte de su nuevo álbum "Infinity", según informó el jueves pasado a través de un comunicado la discográfica Sony Music.

"Melancolía" sorprendió a todos los seguidores de Nicky Jam porque es la primera vez que el artista despliega su rango vocal hasta tal punto, en un viaje melódico a través de los recuerdos de una relación que ya terminó.

El tema se ha convertido en una de las canciones más elogiadas de su nuevo álbum de estudio, siendo el número seis que lleva por título "Infinity".

El video musical, dirigido por Gus, muestra a Nicky solo en un desierto durante una puesta de sol, simbolizando toda la belleza de una relación pasada que ahora llega a su fin, y luego el período de oscuridad antes de que llegue un nuevo amor y salga el sol de nuevo.

"Melancolía" es parte de Infinity, que lleva al oyente en un viaje a través de todos los géneros que ha dominado a lo largo de su carrera, desde el reguetón de la vieja escuela hasta versos de rap crudo y real, pasando por las canciones románticas y melódicas que realmente muestran su rango vocal, según destaca el comunicado.

Nicky Jam también se está preparando para su próxima gira, INFINITY TOUR 2022, que será la primera oficial del artista después de la pandemia.

La gira comenzará en Boston el 3 de febrero de 2022 y finalizará en Seattle el 27 de marzo de 2022 con paradas en Nueva York, Atlanta, Chicago, Toronto, Montreal, Orlando, Miami, Houston, Hidalgo, Ontario, Los Ángeles y San José.

Nick Rivera Caminero, Nicky Jam, es uno de los pioneros del reguetón en el mundo. A los 11 años de edad grabó su primer álbum llamado "Diferente a los Demás".

Nicky Jam llegó a lo más alto de su carrera al lograr varios éxitos como "Yo no Soy tu Marido", "Me voy Pal Party", "Fiel a tu Piel" y "La Combi Completa", entre otros.

A través de su cuenta oficial de Instragram, el intérprete de "Travesuras" (2015), expresó su emoción sobre "Melancolía" a través de escribir algunas línes de la canción: "No le creas a nadie no me creas a mí, solo cree en el tiempo el te va a decir, quiero que te quieras aunque no me quieras quiero que te pongas siempre de primera... #Melancolia video ya afuera #InfinityAlbum"

Con información de P. RICO MÚSICA /Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Nicky Jam

