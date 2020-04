Ni el hijo de Anahí quiere sus enfrijoladas; dice guácala

Anahí quien ganó mucha popularidad al estar en la novela Rebelde y grupo musical RBD y actual esposa de del ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, recientemente se volvió tendencia cuando se volvió viral un video de su canal de Youtube en donde preparó las famosas enfrijoladas.

Sin duda alguna, la actriz estuvo envuelta ante una polémica tras viralizarse ese video de la receta de enfrijoladas, las cuales no fueron del agrado de los internautas, quienes rápidamente lo tomaron para memes. Pues desde que vieron la transmisión de la receta que dio a conocer la actriz no dejaron de criticarla fuertemente. Sin embargo, este video es viejo y la actriz lo aclaró.

Tras está polémica, que Anahí tomó con gran sentido del humor, la actriz compartió un curioso video en donde le pregunta a su hijo mayor, qué es lo que cenaría ¿Quieres unas enfijoladas?. A lo que el niño confesó con toda sinceridad “guácala”. Como era de esperarse la reacción del menor se hizo viral rápidamente y Anahí volvió a ser tendencia.

A la cantante no le ha quedado de otra más que tratar de tomar de la mejor manera las burlas y los memes que se desataron a través de las famosas enfrijoladas que recomendó. Pues hasta los chefs más reconocidos han comentado este viral hecho.

“Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años en ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé”, reconoció Anahí.

Mediante un video que compartió por medio de su cuenta personal, la cantante compartió la receta de unas enfriojoladas en las que dijo que se hacían con tortillas de nopal, en las que le puso arriba frijoles y queso dando como un extra información de los ingredientes que podría ponerle como pollo o tofu.