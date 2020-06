Netflix: 'Maya and the Three' podría superar a 'El Señor de los Anillos'

Netflix anunció a principios de junio, un nuevo proyecto animado, que se encuentra en preparativos para su lanzamiento durante el próximo año. Se trata de la cinta de fantasía Maya and the Three (Maya y los tres), como una de las seis producciones más ambiciosas de la plataforma de streaming, creada por el cineasta Jorge R. Gutiérrez, quien dio los primeros detalles de la historia a Variety.

La cinta se empezó a crear, luego de que Netflix impulsara a Gutiérrez a compartir lo que sería el proyecto de sus sueños, mismo que no creería que alguien pudiera darle la oportunidad. "Así que me senté el 25 de enero de este año y esa fue la primera vez que lancé 'Maya'", recordó. "Sin arte, sin escritura, solo una idea. Y aquí estoy 11 meses después, hasta las rodillas en producción" agregó.

El cineasta habló sobre dos de sus inspiraciones principales como lo son: la necesidad de una heroína mesoamericana malvada y su propia fascinación por la fantasía, por lo que con frecuencia se ha referido a Maya and the Three como "El Señor de los Anillos mexicano". Además sus raíces son muy arraigadas.

"Empecé a ver muchas cosas que no me gustaban en cuanto a no tener ninguna mujer líder, especialmente en la mitología mesoamericana", explicó. Y agregó: "Así que dije que quiero tener un héroe que sea una princesa guerrera mitad dios mitad humano".

Cuando Gutiérrez era tan sólo un niño, comenzó a formarse la fantasía en el mundo de Maya and the Three mientras pasaba sus tardes cuestionándose por los pasillos del Museo de Historia Natural. "Simplemente inventaba historias", recordó. El cineasta mexicano atribuye esas serpenteantes tardes como el probable origen de su fascinación por los cráneos, una marca registrada de su obra de arte.

De acuerdo a Variety, mientras que el mundo de fantasía de Maya and the Three se basa en la arquitectura, la geografía y el panteón de 500 dioses mesoamericanos, la narración de la serie será completamente original, siguiendo a Maya a través de la antigua Mesoamérica en una búsqueda para encontrar tres grandes guerreros para ayudar salvar a su gente.

"Les digo a todos que, si bien está inspirado en Mesoamérica, esto será tan preciso (para ese mundo) como lo fue 'Rocky' para el boxeo. Todo es fantasía y me estoy divirtiendo jugando con la historia".

El cineasta siempre ha sido partidario de la variedad en el reparto de voces. "El libro de la vida", por ejemplo, contaba con un poderoso elenco de voces americanas, mexicanas y otras latinas, como Diego Luna, Channing Tatum y Zoe Saldana. Y con "Maya", las cosas no serán ser diferentes para él.

"Estamos en las primeras etapas (del casting) pero quiero personas de todas partes. Para mí, si solo lanzo desde un lugar, no se siente tan mundano", "Quiero que el mundo se sienta invitado a esto", explicó Gutiérrez.

También dijo a Variety, que pese a que ha encontrado un éxito crítico y comercial tanto en cine como en televisión, con Maya and the Three, ninguno de los formatos tenía sentido para él, ya que cada uno tiene limitaciones que podrían restar valor a la historia que quiere contar.

Con características, "no puedes hacer nada en 90 minutos, así que no quería hacer esto como una película. Quería hacer una serie limitada, básicamente lo mejor de ambos mundos".

Maya and the Three está programado para su lanzamiento mundial en 2021, y mientras se llega la fecha, el cineasta sólo les pide algo a sus seguidores y fanáticos de la próxima cinta animada: