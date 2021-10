Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, lo despide con emotivo mensaje

La muerte del actor Octavio Ocaña a los 22 años de edad ha conmocionado al medio del espectáculo, pero sobre todo, le ha pegado muy fuerte a las personas más cercanas a él, como su prometida Nerea Godínez, quien, destrozada, se pronunció sobre el fatal hecho y lo despidió con un mensaje muy emotivo.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Nerea Godínez expresó en sus historias parte de lo que está sintiendo en este momento y compartió, además, detalles del último adiós que se le dará a Octavio Ocaña, famoso por interpretar a Benito Rivers en la serie cómica “Vecinos”, de Televisa.

La prometida de Octavio Ocaña lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales y es que la joven y el histrión estaban próximos a celebrar su boda pues apenas en junio pasado él le entregó el anillo y le pidió que se casara con él, a lo que ella contestó que sí, y de ello hay fotografías publicadas en las cuentas de Instagram de ambos.

Fue desde sus historias donde Nerea Godínez compartió una serie de imágenes con emotivos mensajes dedicados a la actor mexicano, quien falleció el viernes baleado durante una persecución en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Su prometida compartió un video en el que aparece Octavio Ocaña en una visita al programa “Cuéntamelo ya!“ y sobre escribió un texto en el que se lee: “Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo, te amo por toda la eternidad“.

En una segunda historia, Nerea Godínez dedicó la canción “Confieso”, de Kany García, en la que se escucha la siguiente estrofa: “Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser”.

Además, la prometida de Octavio Ocaña también subió un meme en el que aparece el actor Polo Ortín, caracterizado como su personaje de Don Roque en “Vecinos“, quien falleció en 2016, y en la imagen le da la bienvenida al actor de 22 años con el texto: “¡Bienvenido al cielo, mi querido gran capitán!“.

Nerea Godínez ha recibido un sin número de condolencias por parte de amigos y compañeros de Octavio Ocaña pues estaba próxima a compartir su vida con el joven actor, por lo que se encuentra destrozada ante su trágico e inesperado fallecimiento.

La joven también subió una imagen en la que se dan detalles sobre el último adiós que se le dará a “Benito Rivers“, el cual será en una funeraria cercana a Mundo E, en la Ciudad de México, a partir del mediodía de este sábado.

