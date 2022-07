Natti Natasha y Cazzu, listas para cantar en Los Premios Juventud

El próximo 21 de julio se celebrarán Los Premios Juventud en Puerto Rico y contarán con actuaciones de artistas como Natti Natasha, Cazzu, Farruko, Kany García y Lenny Tavárez. Se unen también al espectáculo DJ Adoni, Banda MS, Boza, Farina, Goyo, Juhn, La Perversa y Tainy, según anunciaron este martes en un comunicado los organizadores de los galardones.

Natti Natasha, que tiene 5 nominaciones, incluyendo Álbum del Año, subirá al escenario junto a un invitado sorpresa para amenizar la ceremonia, retransmitida por el canal Univisión.

El puertorriqueño Farruko, con 8 nominaciones, y el dominicano DJ Adoni presentarán su más reciente colaboración "La opinión es tuya", mientras que las estrellas urbanas Feid, Tainy y Lenny Tavárez se unirán al icónico dúo de reguetón Wisin y Yandel.

Hacen este año su debut en los premios la Banda MS, agrupación de música regional mexicana, y el popular cantante y compositor panameño Boza, que estrenará su sencillo "Ella remix" junto a Lenny Tavárez y Juhn.

La cantante argentina de trap Cazzu, nominada a Artista Femenina en Ascenso, participará en el acto musical de Kany García, interpretando uno de los grandes éxitos de la cantante boricua.

Kany García cuenta con 2 nominaciones, incluyendo Éxito Tropical, y será asimismo reconocida como "Agente de Cambio" por su compromiso y activismo en la lucha por la igualdad.

También se otorgará el reconocimiento de "Agente de Cambio" a la fundación Jenni Rivera Love Foundation por su destacada labor en ayudar a mujeres y niños que han sido víctimas de abuso y violencia doméstica.

Este será entregado a Jacqie y Johnny Rivera, hijos de la fallecida cantante, a la que se rinde un sentido homenaje en el décimo aniversario de su muerte.

Otros artistas cuya presencia en los galardones ya se confirmó son La Adictiva, Alejo, El Alfa, Ángela Aguilar, CNCO, Manny Cruz, Feid, Luis Figueroa, Sergio George, Grupo Firme, Kenia Os, Danna Paola, Yahaira Plasencia, Lenin Ramírez, Mau y Ricky, Robi, Prince Royce, Michael Stuart y Luis Vázquez.

Los cantantes colombianos J Balvin y Karol G encabezan la lista de nominaciones a los Premios Juventud 2022, compitiendo en once categorías, seguidos de los puertorriqueños Rauw Alejandro y Farruko. EFE

Con información de PREMIOS JUVENTUD / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Fotografía Instagram Natti Natasha

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!