Natti Natasha logra un sueño con nuevo tema con Daddy Yankee y Wisin y Yandel

La cantante de origen dominicano de música urbana Natti Natasha describió como "un sueño" la colaboración del tema "Mayor que Usted" que lanzó este viernes junto a los reguetoneros puertorriqueños Daddy Yankee y Wisin y Yandel.

"Estoy cumpliendo un sueño y estoy súper emocionada por lanzar esta canción junto a los mayores exponentes de este género durante su última etapa", expresó la intérprete dominicana en un comunicado de prensa.

"Definitivamente no podía haber una despedida sin tener una última canción con el máximo líder de la música, Daddy Yankee, y el dúo de la historia, Wisin y Yandel, que sin lugar a dudas han dejado un legado en la música latina a nivel global y con esta canción quiero mantener ese legado", abundó.

Daddy Yankee, autodenominado "El jefe" del reguetón, anunció este año su retiro de la música con su último disco, "Legendaddy", que ya lanzó, y su última gira "La Última Vuelta", la cual cerrará en diciembre con un par de presentaciones en el estadio Hiram Bithorn en San Juan. Asimismo, Wisin y Yandel también darán su última gira titulada "La Última Misión" y que clausurarán con 14 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan.

Por las destacadas carreras de Daddy Yankee y Wisin y Yandel, Natti Natasha resaltó estar "agradecida de tener la oportunidad de reunir a estas potencias de la música que me han influenciado desde siempre". "Esta canción es una obra de arte, espero que la disfruten tanto como yo", añadió diciendo la cantante sobre el tema "Mayor que usted".

"En esta última etapa de sus carreras, ahora ellos son los mayores y yo la menor, encargada de seguir llevando mi música al mundo", puntualizó la intérprete y esposa del empresario puertorriqueño Raphy Pina, condenado a 41 meses en prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

El sencillo, producido por Pina, Wisin, DJ Luian y Mambo Kingz, fusiona sonidos modernos con las notas de la versión original de "Mayor que Yo", y llega para complacer a los seguidores del reguetón que estaban pidiendo un tema de esta índole rindiéndole tributo a las leyendas del género.

En "Mayor que Usted", Natti Natasha se presenta como una mujer rebelde, imponente y provocadora, y demuestra porqué es considerada una de las artistas más completas de la industria musical. Anterior a este sencillo, Natti Natasha se unió a sus colegas y compatriotas El Alfa y Chimbala para colaborar en el tema "Wow BB", que al momento cuenta con más de 50 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Natti Natasha recientemente recibió cinco nominaciones a los Premios Juventud 2022 a celebrarse en San Juan en las categorías de "La combinación perfecta" (Wow BB), "Artista de la juventud - femenina", "Álbum del año" (Nattividad), "Girl Power" y "La coreo más hot" (Wow BB). EFE

Por su parte, la cantante dominicana de 35 años y 35.8 millones de seguidores en Instagram, escribió en su cuenta al respecto de su colaboración con esta tercia de exponentes del reguetón: "Cuando uno menos se lo espera, un sueño se hace realidad. El líder siempre será líder por su disciplina y por todo lo que nos enseña. Se me dio y será histórico...". Y resumió en una frase las dos últimas giras de ellos: "Pa’la última vuelta, una última misión".

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía EFE/ Miguel Ducos

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!