Nath Campos y el tajante mensaje a Andrea Legarreta

Luego de que Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre, se disculparan durante una emisión del programa Hoy por los comentarios que hicieron respecto a las declaraciones que hizo, Nath Campos, sobre su caso de abuso sexual, la famosa youtuber rompió el silencio y habló de las disculpas de los conductores del matutino.

“Han sido días abrumadores. He vivido un sube y baja de emociones, pero sobre todo el último año, cuando me decidí a hablarlo, me estuve mentalizando a las opiniones de personas que desafortunadamente no conocen de este tema y para los comentarios negativos que vienen con ello”, dijo la joven de 25 años.

Fue a través de las historias de Instagram, que Nath Campos, les mandó un fuerte mensajes a los conductores de Hoy, después de escuchar sus disculpas. “Si me gustaría decirles a estas personas, sobre todo las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no solo me están hablando a mí cuando dan su opinión, les están hablando a todas las personas que vivieron algo similar a lo que yo viví", dijo.

Sin embargo, no fue todo, ya que Nath Campos se enfocó en los señalamientos que hizo Andrea Legarreta al decir por qué seguía conviviendo con su agresor.

“Puedes hacer muchísimo daño con esos comentarios, porque cuando tienes una voz grandota y una plataforma gigantesca la gente te escucha y puedes estar silenciando a un montón de personas que como yo en algún momento escucharon ese comentario y prefirieron callárselo”, dijo.

Nath Campos también aprovechó para manifestar que este tipo de comentarios no le afectan, pues ha estado trabajando mucho en esto. “Afortunadamente siento que he trabajado mucho este tipo de comentarios dentro de mi proceso, pero pues muchas personas no, y por eso se me hacen comentarios agresivos e irresponsables”, señaló.

Para finalizar, la hija del compositor Kiko Campos hizo un llamado a sus fans a no atacar a las personas que han pasado por está situación con comentarios agresivos.

“Sigo creyendo desde el fondo de mi ser que a las personas no se les enseña así (con agresiones) y todos estamos viviendo un proceso, todos pensábamos distinto en alguna cosa en la vida y algo nos hizo entrar en razón y sin duda la violencia no lo fue”, finalizó.