Nath Campos acusa al youtuber Rix de abusar de ella

El nombre de Nath Campos fue tendencia durante todo un día en redes sociales por haber alzado la voz en contra del youtuber Rix, a quien acuso de abuso sexual hace dos años, por lo que la mayoría de los usuarios de internet la defendieron y criticaron al famoso influencer.

Nath Campos es una músico, influencer y youtuber que decidió habla sobre una mala experiencia en su video titulado ‘Mi historia de abuso’, en donde narró la triste historia en la que sufrió violencia de género, hace dos años, por el también influencer y youtuber Rix.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, explicó la influencer.

La youtuber recalcó que durante ese momento no pudo mover ni brazos ni piernas, por lo que no pudo resistirse, solo que comentó que no recordaba sí había sido por la influencia del alcohol o le miedo que estaba sintiendo.

Su experiencia la dio a conocer a sus amigos más cercanos, los cuales muchos de ellos no le tomaron importancia, ya que lo adjudicaron por el estado etílico en la que se encontraba, algo que acepta pero que no es una razón por lo que le tendría que haber pasado eso, ya que sintió que ella era la culpable.

“Sentí tanto rechazo, tuve miedo de quedarme sin amigos, me daba mucho miedo quedarme sola, y ahora que lo digo suena muy estúpido, pero no tienen idea de las cosas que sentía cuando comencé a aceptar campañas para no verme afectada monetariamente, para no verme afectada laboralmente en campañas donde estaba él”, dijo desconsolada en el video que subió a su canal, en cual tiene hasta el momento 8 millones de reproducciones y casi 100 mil comentarios.

Aunque decidió enterrarlo como otras personas, ya no pudo quedarse callada y decidió el momento de nombrar a la persona quien abuso de ella hace un par de año, lo que detonó que en redes sociales, principalmente en Twitter, los usuarios opinaran sobre la situación de Nath Campos.

Los usuarios aprovecharon para exponer a otros influencer y youtubers que también han violentado a las mujeres en el pasado y que son amigos de Rix, como lo son: Luisito Comunica, Ryan, Strecci, Juca, Juanpa Zurita, entre otros. Y además, pidieron a YouTube que los canceran.

Algunos youtubers opinaron sobre la denuncia de Nath Campos, como Yostopp, quien apoyó a su amiga y creyó en ella, pero después la tundieron por criticar los movimientos feministas.

“Ay no que horror de personas los clanes feministas, que asco estar en clanes de gente loca y radical que solo saben tirar mierda y que le creen a cualquier pendeja”, dijo en una historia de Instagram.

Por su parte, Luisito Rey fue duramente criticado porque transmitió en vivo y monetizó, además de comentar que: “Nath también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar”, por lo que lo tacharon de machista.

Rix dio su postura en su cuenta de Instagram, a través de sus historias da su versión de los hechos y de cómo pasaron desde su percepción las cosas, argumentando que fue algo que ocurrió entre los dos sin recordar cada quien lo sucedido, por lo que se disculpó con Nath y todas las personas a las que esto les ha afectado.

“Yo de verdad sé qué tipo de persona soy y la gente que me conoce bien, también. Entonces muchas gracias, de todo corazón, con toda honestidad les cuento cómo paso todo esto y una vez más una disculpa a todos”, concluyó.