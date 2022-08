Natanael Cano no cree que exista un mexicano más talentoso que él: "Todavía no lo encuentro"

Costantemente Natanael Rubén Cano Monge, conocido como Natanael Cano se ve envuelto en polémicas y hace días no fue la excepción, ya que una vez más es centro de atención, pues afirmó sin titubear que no cree que exista un mexicano más talentoso que él, o por lo menos todavía no lo encuentra.

Por medio de su cuenta de Instagram, fue donde el controversial cantante de 21 años de edad, que después de pensar demasiado acerca de la música en México, llegó a la conclusión de que él es el personaje con más talento y futuro que sin duda existe en el país, pues todavía no conoce quién lo supere.

"Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México que exista alguien con más futuro, talento que yo?, es algo que siempre me pongo a pensar pero todavía no lo encuentro, so (entonces) no creo", fueron las primeras palabras de Natanael mientras hace gestos de incredulidad.

Leer también: Alejandro Fernández aparece con carísimo look de París y lo llaman fina señora

Posterior a su argumento, remarcó que se refería solo a los artistas mexicanos, pero que no se preocuparan pues a sus 21 años él puede lograr lo que quiera en cualquier lugar del mundo, y que la nueva estrella internacional sería mexicana gracias a él.

"Porque estamos hablando de México nomás, pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país sabes, ustedes tranquilos yo nervioso que el artista número uno va a ser mexicano, si tengo 21", exclamó con toda seguridad del mundo tras declararse como el mexicano con más talento en el país.

Leer también: Gaby Ramírez sufre caída en Venga la Alegría y todo queda grabado: "Que mensa eres"

Como era de esperarse sus comentarios hicieron reaccionar a propios y extraños, pues tanta arrogancia por parte del intérprete era de no creerse, sus expresiones fueron planteadas en forma de pregunta hacia sus fanáticos, mismas a las que les añadió un toque de modestia y un cierto gramo de reto para las estrellas mexicanas.

"Pen.. chavo con tan poquito y que prepotente, se cree muy chingon ya, saquenlo al carajo", "Sencillo", "Mi perro ladra igual que él y aún no se siente el número uno", "Vaya con lo que me caen los mesias mamones dime de qué presumes en mi vida he escuchado de ti", "Osea es estrategia para causar polémica y subir más el reating... Porq un niño sin su gansito congelado llora con razón", "Dime de qué presumes y te diré de que careces" fueron algunos de los comentarios en la publicación del cantante.

En reiteradas ocasiones a Natanael Cano se ha visto envuelto en polémicas, pues ha sido evidente su actitud y como comúnmente le dicen "se le subió la fama", pues ha llegado a arremeter en contra de grandes personalidades tales como "El Gigante de la Banda" Julio Preciado y Pepe Aguilar.

"Pen.. chavo con tan poquito y que prepotente, se cree muy chingon ya, saquenlo al carajo", "Sencillo", "Mi perro ladra igual que él y aún no se siente el número uno", "Vaya con lo que me caen los mesias mamones dime de qué presumes en mi vida he escuchado de ti", "Osea es estrategia para causar polémica y subir más el reating... Porq un niño sin su gansito congelado llora con razón", fueron algunos de los comentarios en la publicación del cantante.

Síguenos en