Natalia Téllez más feliz que nunca con su bebé en los brazos ¡ya nació!

Luego de algunos meses de espera de su primera hija, la carismática conductora de televisión Natalia Téllez, ha vuelto a enternecer las redes sociales, luego de anunciar el nacimiento de su pequeña hija Emilia. Y tras unos días de dar a luz, la conductora de "Netas Divinas", se ha dejado ver más feliz que nunca con su bebé en los brazos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Natalia Téllez diera la bienvenida su bebé, tras presentarla a todo el mundo, y en especial, a la farándula y de sus fans, quienes han seguido muy cerca su maternidad desde que, junto a su pareja Antonio Zavala, dieron la noticia de que se convertirían en padres, desde el pasado 20 de septiembre, con prueba de embarazo en la mano y toda la cosa.

A días de haberse convertido en madre por primera vez, Natalia Téllez apareció en una postal en la que se le ve contemplando a su nena, mientras la cubre del frío con un mameluco de oso color café. A su publicación agregó un corazón negro, con el que deja ver todo el amor que le tiene a su pequeña Emilia.

Y sólo eso bastó para que la farándula entera de México reaccionara a la tierna postal de la también carismática actriz de telenovelas. Pues la una de las primeras famosas en reaccionar fue su colega, la conductora de tv y comediante Alejandra Bogue Gomez 'la Bogue', quien escribió: "Ahora si. Oficialmente #abuelaterremoto te amo mi muñeca. Bienvenida Emilia", mientras que la cantante chilena Mon Laferte, quien pronto se convertirá en madre también, le envió un "Felicidades!".

Otros famosos que también han mostrado enternecidos por ver a la conductora de "Netas Divinas" de Unicable disfrutar del amor que le tiene a su hija, son Odalys Ramírez, quien expresó: "Aawwwww !!! Ya nació!!! Amor total bendiciones" y Paulina Goto dijo: "Muerooooooo de amor!".

Por su parte su colega Andrea Legarreta, no se quedó atrás con su comentario: "Ayyyyyyy lloro de alegría!! Mereces todo lo bonito de la vida!! Te amoooo!! Bendiciones a esa bebecita!! Y a los papás". Y mientras la cantante María León le dejó ver su emoción con un "Qué alegría Nat hermosa!!!", Andrea Escalona la llenaba de mucho amor con caritas de ojos de corazón.

Montserrat Oliver le envió un "Felicidades!!!!!!!!", y Fernanda Castillo -quien ya ha probado las mieles de la maternidad-, dijo "Que belleza Nat! Felicidades!! Es lo mas extraordinario que puede pasarte!! Y cansado... pero extraordinario!!!!".

Así mismo, son muchos más los famosos que se han unido a la celebración virtual de Natalia Téllez por el nacimiento de su nena; y es que, la felicidad de la conductora es la misma que la de sus fanáticos, por lo que hasta el momento, van alrededor de 797 mil corazones rojos, los que se dejan ver en la publicación de hace una semana de la feliz mamá.

Dos días después, la también actriz de "¿Te Acuerdas de Mí?" (2021), compartió una postal de su pareja con su bebé en su regazo en la que escribió: "Míos @zaabs"; y el pasado sábado, volvió a publicar otra foto en la que especifica: "No crean que tengo sueño…es la posición".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!