Natalia Téllez enternece con foto de perfil y su pancita a meses de la llegada de su bebé

Tras anunciar hace algunos meses que está esperando bebé y que será una niña, la conductora de tv Natalia Téllez no ha dejado de compartir su embarazo a través de redes sociales; sin embargo, la mañana del pasado martes, la pareja de Antonio Zabala dijo que ahora ya no significa nada en su vida, el famoso maratón Guadalupe-Reyes y sin embargo, enterneció al mostrar su pancita a la espera de su bebé.

Y es que es clásico que desde el 12 de diciembre y hasta el 6 de enero, los antojos están a la orden del día por tantos festejos decembrinos y/o navideños. No obstante, con su pancita de aproximadamente cuatro meses, la conductora de "Netas Divinas" de Unicable, está más que "perdonada" si engorda más de un gramo o unos cuantos kilos, pues el embarazo lo amerita.

Con una foto de perfil, la también actriz de telenovelas, mostró una vez más su pancita de edad de gestación avanzada en una pose de perfil, que deja ver que su nena, ya está a poco tiempo de llegar al mundo en el 2022 entre los meses de abril, mayo o junio.

"Cuando te das cuenta que el Guadalupe-Reyes ya no significa nada para ti", escribió Natalia Téllez tras aparecer posando de perfil con un vestido negro floreado, su cabellera pelirroja más larga de lo normal y sus características pecas que la hacen única.

Con lo que la conductora más carismática de "Netas Divinas", ha logrado nuevamente 'alborotar' a los famosos con los que Natalia tiene una gran amistad. Nashla de "Atrévete a Soñar" (2009) dijo con mucho cariño: "La foto más bonita que he visto en todo el año", mientras que Andrea Legarreta y la actriz costarricense Karla Gómez, tampoco pudieron dejar de reaccionar con caritas con ojos de amor.

El actor Cuauhtli Jiménez con quien Natalia compartió créditos en "Te Acuerdas de Mí" (2021) no pudo dejar de reaccionar a la tierna foto de la también conductora tras bambalinas del reality show "¿Quién es la Máscara?". Así mismo, la controvertida periodista de espectáculos Martha Figueroa, dijo: "Qué hermosura! te quiero!".

"Tu pancita ya se bajo!!!! Ya casi nace tu bebé", o "Eres la embarazada mas bonita", son otros de los mensajes de fans y famosos de la televisión; así como "¡Es niño! Diría mi madre jajaja, hermosa Natalia. Saludos desde Colombia", "Ese bebecito ya va a nacer, ya esta la pancita muy abajo", "Amo tu cabello! Te ves hermosa!" también figuran entre los más de mil comentarios.

Por otro lado, la conductora de tv, ha logrado llamar la atención de más de 332,500 corazones rojos; pues Natalia ha logrado enternecer con su postal en vísperas de convertirse en madre el próximo año 2022.

