Natalia Jiménez y Edith Márquez le cantaron al amor en concierto de reinas

Con motivo del regreso de una fiesta que lleva más de 120 años realizándose y que se vio interrumpida por el Covid-19 en 2021, artistas como Natalia Jiménez y Edith Márquez, conquistaron con sus voces en concierto una misma noche y en el mismo lugar.

Fue el pasado viernes 25 de febrero que Natalia Jiménez y Edith Márquez literalmente sacaron chispas del escenario en el marco de las fiestas del Carnaval Internacional de Mazatlán en su edición 124, y enamoraron con su música y sus privilegiadas voces tras cantar su repertorio más conocido de canciones y hacer un homenaje a algunos grandes artistas que ya han partido.

La cantante de origen español y la mexicana ex Timbiriche compartieron un mismo escenario la misma noche del viernes en un par de conciertos por separado para cantarle al amor y al desamor, pero sobre todo a Ivanna Matamoros, la Reina de los Juegos Florales, título que ha sido otorgado a una de las dos soberanas de la belleza por el Instituto de Arte y Cultura de Mazatlán.

Y es que fue desde el pasado jueves 24 de febrero y será hasta este martes 1° de marzo que el pueblo mazatleca goce de la presencia de grandes artistas dentro y fuera de los escenarios musicales.

Después de la coronación de Ivanna Matamoros acompañada de tres de las princesas reales, Edith Márquez fue la primera en subirse al escenario a enamorar con su voz, y cantar por aproximadamente dos horas y media temas como "Cuando grita la piel", "Mi amor, mi fantasía", "Dejémoslo así", y su más reciente éxito a dúo con David Bisbal, "Es complicado".

La sorpresa de la noche en su participación, fue un par de canciones junto al cantautor sinaloense Horacio Palencia que ha compuesto muchas de las canciones de agrupaciones como la Banda del Recodo, y ha cantado junto a Belinda y Lalo Ebratt en "Amor a Primera Vista" de Los Ángeles Azules.

Mientras que Natalia Jiménez empezó cantando tres de las canciones con las que cobró fama a principios de los años 2000 cuando pertenecía a la desaparecida agrupación española de pop-rock La Quinta Estación, como son "Que te quería", "Sueños Rotos", "Es algo más", "Creo en mí" y posteriormente cantó las canciones de su disco "México de mi Corazón Vol. 2", en el que hace un homenaje a la finada cantante Rocío Dúrcal -su paisana- en su tour 2022.

Al final de su participación cerró con broche de oro con un clásico "El Sol no Regresa" que se lanzó en 2004 y a la fecha sigue siendo todo un éxito.

Pero no sería la única que haría un tributo a las icónicas canciones de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, pues también Edith Márquez cantó con su mariachi, algunos temas que sin duda, han enamorado a generaciones de amantes de la música y de los boleros, música romántica y sobre todo, las canciones llegadoras al corazón.

Por lo que los asistentes a uno de los eventos más importantes del Carnaval 2022, quedaron con muy buen sabor de boca tras escuchar a este par de privilegiadas voces.

