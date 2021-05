Natalia Jiménez se arraiga en la música mexicana; cantará con banda sinaloense

Pese a su éxito en la música pop, la cantante española Natalia Jiménez, siempre se ha soñado con un vestido de mexicana y acompañada de la música de mariachi en un escenario, en el que luce su voz; pues en esta etapa de su vida, preparqa un nuevo disco de homenaje a México y lo hace de la mano de reconocidos exponentes de la música nacional: música de banda.

En entrevista con Efe el pasado miércoles, Natalia Jiménez (Madrid, 1981), española de nacimiento pero mexicana de corazón, dijo: "Desde que probé las trompetas con 'El sol no regresa' todo se fue al garete y dije 'esto es lo mío', lo que me gusta, y estoy tan contenta de poder hacerlo ahora".

En 2019, la cantante se puso un corsé, se adornó la cabeza con coloridas flores y se puso a cantarle a México temas tan queridos por su gente como "Costumbres", "La Cigarra" y "Amor eterno".

El resultado fue "México de mi corazón", un disco en el que pudo explorar todas sus capacidades vocales en el género regional mexicano y donde compartió su amor por la música con figuras como Lila Downs, Pedro Fernández, Banda MS y Carlos Rivera.

"El disco estaba funcionando increíble, disco de oro, una gira planeada, pero se viene la pandemia y ha sido curioso tener un disco que estaba yendo súper bien, pero que no podía cantarlo en ninguna parte", lamenta Jiménez.

SEGUNDO HOMENAJE

Esto le dio la oportunidad de comenzar su nuevo material, "México de mi corazón II", que sigue la dinámica de este primero y del que ya enseñó la canción inédita "Qué bueno es tenerte", otra vez acompañada de la Banda MS de Sergio Lizárraga, en la que ha podido profundizar en la música de banda sinaloense.

"El año pasado Sergio me mando la canción y dos semanas después estaba en Mazatlán grabándola. Me gusta mucho la banda porque es muy divertida, no es tan seria como el mariachi y tienen en común que tienes que cantar fuerte para que se oiga tu voz, que con todas esas trompetas y todos esos cabrones atrás está bien difícil", relata.

Desde su punto de visa, el fenómeno que actualmente está viviendo el género regional mexicano es muy curioso y confiesa que le gustaría que sucediera lo mismo con la música folclórica de su natal España.

"Me da gusto que nuevas generaciones estén haciendo mariachi porque lo mantienen vivo, lo renuevan y me encantaría que en España hicieran lo mismo con la copla y paso doble", menciona.

A ella misma le interesaría poder darle vida a dichos géneros, pero confiesa que primero tendría que convencer a los españoles de su nacionalidad. "En España la mitad de la gente piensa que soy mexicana, tendré que convencerlos", dice la siempre risueña cantante.

REGRESO A LOS ESCENARIOS

El trabajo de Natalia con la Banda MS llegará más allá de la colaboración, pues el regreso a los escenarios de la cantante será de la mano de estos músicos responsables de temas como "Me vas a extrañar".

"En Estados Unidos tenemos una gira y va a estar increíble", adelanta la cantante.

La química de la Banda MS con Natalia es evidente, y es eso mismo lo que ha hecho que hasta ahora cuenten con tres colaboraciones juntos, "El color de tus ojos", "Por siempre mi amor" en versión acústica y ahora "Qué bueno es tenerte".

"Nos caímos genial, creo que la voz de Alan Ramírez y la mía quedan súper bien juntas", afirma.

Por el momento, tienen fechas confirmadas, entre julio y octubre, en ciudades de Texas, Nueva York, Washington D.C, Las Vegas y San Diego, entre otras.

UN ENCIERRO ATÍPICO

Aunque fueron duros los meses de pandemia, Natalia lo vivió de forma atípica, pues según explica, en Miami, lugar en el que reside, nunca existieron fuertes restricciones al respecto.

"Aquí en Florida no hubo muchas reglas de nada nunca, todo el mundo ha hecho lo que le da la gana, yo he salido con mucha seguridad pero depende del gobierno en el que te haya tocado vivirla", dice.

Pese a ello, en estos tiempos la cantante se hizo aliada de la terapia para mantenerse positiva y tranquila e invita a la gente a hacer lo mismo, pues asegura que "al final el problema lo vas a seguir teniendo pero tal vez no te va a importar tanto", concluye. EFE News

