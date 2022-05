Natalia Jiménez hará una escala en Miami con su gira "Antología"

La cantante española de gran vozarrón Natalia Jiménez se presentará en Miami el próximo mes de agosto como parte de su gira internacional "Antología 20 años Tour", en la que repasará lo mejor de su paso por el recordado grupo La Quinta Estación y de su carrera como solista.

La presentación será en el auditorio James Knight Center el viernes 26 de agosto y las entradas ya están a la venta, según un comunicado difundido el pasado lunes por sus representantes.

Reconocida por la crítica musical y el público como una de las artistas más completas de su generación, Natalia Jiménez celebra dos décadas en la música, un periodo en el que ha tocado todos los géneros que le gustan desde el pop, la balada, la banda o la ranchera tradicional con un álbum y una gira de nombre "Antología".

"Quería recopilar todo mi trabajo y todos mis éxitos en un solo disco, poder reversionarlos y escucharlos como me siento ahora. Ahora cumplo veinte años de carrera- ya tengo 40 años- y obviamente, como siento mis canciones ahora, después de haberlas cantado tantas veces y de haberlas presentado en tantísimos sitios, es diferente", asegura la cantante.

"Antología" incluirá éxitos inolvidables de su etapa como vocalista de La Quinta Estación, la agrupación española de pop y balada que la dio a conocer en toda América Latina y Estados Unidos.

También estarán los principales éxitos que ha tenido en su carrera como solista desde 2011, con nuevas versiones producidas por Cheche Alara, además de dos canciones inéditas.

La celebración de sus 20 años de carrera incluye una extensa gira por más de veinte ciudades de Estados Unidos y los principales escenarios de México, Puerto Rico, República Dominicana y otros países del continente, además de su natal España.

No obstante, hasta ahora no se ha dado a conocer el recorrido definitivo ni las fechas de todos los conciertos.

Ganadora del premio Grammy y Latin Grammy, la española ha vendido más de 5 millones de álbumes en todo el mundo y ha grabado duetos con las estrellas más importantes de la música latina, incluyendo a Marc Anthony ("Recuérdame"), Daddy Yankee ("La noche de los dos"), Juan Gabriel ("Si quieres"), Ricky Martin ("Lo mejor de mi Vida eres tú") y Banda MS ("Por siempre mi amor", "Que bueno es tenerte" y "El color de tus ojos").

Además de una docena de colaboraciones con los representantes más destacados de la música mexicana en sus diversos géneros, a través de los álbumes "México de mi corazón" y "México de mi corazón II", tales como Carlos Rivera, Pedro Fernández, Paquita la del Barrio, Lila Downs, Ana Bárbara, Gerardo Ortiz y Joss Favela, entre otros. EFE

Con información de NATALIA JIMÉNEZ / Agencia EFE Miami, Fl. (EE.UU.) / Fotografía Instagram Natalia Jiménez

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!