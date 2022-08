Natalia Jiménez celebra su carrera con gira y álbum "Antología 20 años Tour"

La cantante española Natalia Jiménez subirá este mes a los escenarios de Puerto Rico y Miami (Florida) con su nueva gira internacional "Antología 20 años Tour", en la que recorrerá sus éxitos como solista, así como aquellos temas inolvidables de los inicios de su carrera con la banda "La Quinta Estación".

La celebración de sus 20 años de carrera incluye una extensa gira por más de veinte ciudades de Estados Unidos y los principales escenarios de México, Puerto Rico, República Dominicana y otros países del continente americano, además de su España natal, según un comunicado distribuido el jueves a los medios.

La gira comienza en Puerto Rico este 20 agosto, en el Coca Cola Music Hall, con otro concierto también allí el día 21, y luego saltará a Miami el 26 de este mes, para actuar en el James L. Knight Center del centro de la ciudad.

Lee también: Natalia Jiménez hará una escala en Miami con su gira "Antología"

"Con esta gira visitaremos ¡muchísimos países y espero que muchas de sus ciudades! ¡No puedo esperar a publicar todas las fechas! ¡Nos vemos prontito!", exclamó entusiasmada la intérprete de "Me muero".

Reconocida por la crítica musical y el público como una de las artistas "más completas de su generación", Jiménez celebra dos décadas "haciendo de la música su modo de expresión como intérprete, compositora, creadora de un estilo único en la moda e, incluso, como gestora de cambio entre sus seguidores", afirma el comunicado.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Un resumen de su carrera que la artista quiso plasmar en su gira internacional y próximo álbum de celebración: "Antología 20 Años", añade.

El álbum saldrá al mercado próximamente, así como su nuevo espectáculo, e incluirá todos sus éxitos como solista. También aquellos inolvidables temas de su etapa como vocalista de La Quinta Estación, la banda española de pop y balada que la dio a conocer en toda América Latina y Estados Unidos.

También contiene los principales éxitos que ha tenido en su carrera como solista desde el 2011, con nuevas versiones producidas por Cheché Alara, además de dos canciones inéditas, detalla el comunicado.

El disco va dirigido "a la extensa y variada fanaticada de la artista", obtenida gracias a su amplio espectro de canciones, desde las rancheras de despecho o desamor a las románticas y alentadoras.

"Quería recopilar todo mi trabajo y todos mis éxitos en un solo disco, poder reversionarlos y escucharlos como me siento ahora. Ahora cumplo veinte años de carrera - ya tengo 40 años - y obviamente, como siento mis canciones ahora, después de haberlas cantado tantas veces y de haberlas presentado en tantísimos sitios, es diferente", señaló la vocalista.

La artista ofreció el jueves en San Luis Potosí su último concierto de su gira "México de mi Corazón", país donde cuenta con infinidad de seguidores, y agradeció "a todos haber venido a cada uno de los conciertos". La confirmación detallada de las ciudades y fechas de su próxima gira se darán a conocer a través de las redes sociales de la artista, avanzó el comunicado. EFE

Con información NATALIA JIMÉNEZ / Agencia EFE Miami, Florida / Fotografía Instagram Natalia Jiménez

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!