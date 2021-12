Nailea Norvind, la actriz que vende en un tianguis para sobrevivir y se orgullece de su trabajo

Sin duda alguna la pandemia pandemia ocasionada por el covid 19 ha dejado muchos estragos en la economía y muchos famosos han tenido que recurrir a otras fuentes de ingreso para sobrevivir; tal es el caso de la actriz mexicana de cine y televisión, Nailea Norvind, quien se siente orgullosa de su nueva profesión, vende en un tianguis en lo que se restablece por completo su trabajo.

Pese a que la famosa se mantiene alejada del mundo de las telenovelas, hace unos meses Nailea Norvind confesó que no la ha pasado nada bien a raíz de la pandemia, pues ante la complicada situación tuvo que buscar la forma de como sobrevivir, poniéndose a vender productos naturistas y ropa en un tianguis.

Fue durante una visita al programa de espectáculos, Ventaneando de Tv Azteca, que la artista de 51 años confesó que está muy orgullosa con su nueva aventura, la venta de distintos productos naturistas e incluso polvorones y galletas e incluso presumió algunos de los productos.

"La pandemia nos ha hecho muy conscientes de nuestra necesidad de cuidar nuestra salud, y esto que yo voy a presentar que yo estoy haciendo se llaman Kefir de leche y Kefier de agua", dijo la famosa al presumir a los conductores de Ventaneando los productos que vende.

Y pese a que la famosa dio a conocer abiertamente que estaba incursionando en una nueva faceta en su vida, las imágenes de que estaba vendiendo en un tianguis en un puesto ambulante y no destacando en la pantalla chica con grandes melodramas como los que la lanzaron a la fama; Quinceañera y Amigas y Rivales, generaron toda una controversia en las redes sociales.

Mientras unos mostraron su admiración por la actriz que tuvo su momento de mayor popularidad a los 17 años; otros no dudaron en mofarse del nuevo ingreso de la famosa. " "A mi no me sa pena vender en el tianguis, pena sería robar y yo hago algo muy digno", dijo en su momento Nailea Norvind.

"Felicidades señora, mis respetos, eso quiere decir que es conciente de que el que no trabaja que no coma. Y el trabajo honesto no avergüenza sino que enaltece", " Una gran mujer Nailea Norvind, el vender en un tianguis no es ninguna vergüenza, más bien es un negocio muy noble", "Muy bien, Nailea; la recuerdo mucho por sus actuaciones en aquellos 80's y 90's. Con esto demuestra que además de gran actriz es una gran mujer. Felicidades!", fueron algunos de los mensajes de apoyo hacía la actriz.

