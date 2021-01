Muy triste, Adrián Uribe revela la causa de muerte de su papá

Tras la repentina muerte de su padre y de que el actor Adrián Uribe compartiera su dolor a traves de sus redes sociales, fue el pasado miércoles, que reveló la causa del deceso y al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para pedirle a sus seguidores y público internauta en general, que cuiden su salud ya que es lo más preciado que se tiene en la vida.

El también comediante de Televisa, se tomó el tiempo para pedir encarecidamente a través de un vídeo que se valore la salud y la vida, mientras agradeció los mensajes recibidos e insistió tomar consciencia: "Gracias a todos por sus mensajes. Que no sea demasiado tarde para tomar consciencia".

Lee también: Mamá de Maribel Guardia la opaca con su belleza

"Hola a todos. Quisiera dar las gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de escribirme, de llamarme, de mandarme un mensaje, para darme las condolencias a mí y a toda mi familia por la triste pérdida de mi padre...

Quiero aprovechar este vídeo para decirles que mi padre desafortunadamente fue una víctima más del Covid-19, que mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de que tenía 77 años; era un hombre entero, pero pues su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terribel enfermedad.. desgraciadamente en una semana se fue...

Así es de cruel, así es de letal esta enfermedad. Y desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido, no nos damos cuenta de lo peligroso que es y de que tenemos que tomar consciencia, porque todavía hay gente que no se lo toma en serio, porque todavía hay gente irresponsable que sale a la calle y que no se cuida y siempre los que 'la pagan' son los más vulnerables...

Lee también: Así de hermosa es la hermana de Bárbara de Regil ¡Igualitas!

Por favor, yo les pido que se cuiden, que nos sigamos cuidando, que cuidemos nuestras vidas y las vidas de nuestros padres y de nuestros abuelos. No me gustaría que estuvieran viviendo esto que estamos viviendo nuestra familia y tantas familias en México y en todo el mundo. Muchas gracias y muchas bendiciones".

Así mismo, se siguieron sumando al dolor del conductor de "100 Mexicanos Dijieron", amigos y colegas del medio artístico como Alexis Ayala, Zuria Vega, Omar Chaparro, Cecilia Galliano, Sandra Echeverría, Sherlyn, Jéssica Coch, quien destacó la importancia de hacer caso a este tipo de llamados:

"Gracias. Ojalá las personas que te siguen y que tanto te quieren, por por todo lo que das, por tantas risas, este mensaje les haga ruido, para ser mas conscientes. Y como dije ayer, lo siento mucho."

Por su parte, Paul Stanley, Michelle Vieth, Mayra Rojas, Chantal Andere (quien ya pasó por la experiencia de tener Covid-19), también comentaron su publicación, así como su prometida, la modelo brasileña Thuany Martins, y ahora madre de su hija Emily.