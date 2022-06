Murió Fernando del Solar, ex conductor de 'Venga la Alegría', a los 49 años

Tras una larga lucha contra el cáncer, el ex conductor del programa Venga la Alegría de Tv Azteca, Fernando del Solar, murió a sus 49 años. El ex esposo de Ingrid Coronado falleció hace unas horas, así se dio a conocer a través de sus redes sociales.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo...Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá!.Siempre vivirás en mí, TE AMO ", escribió uno de los hijos de Fernando del Solar en redes sociales.

La lamentable noticia también fue dada a conocer en el programa Venga la Alegría."¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar! ¡En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!", escribió la emisión de Venga la Alegría.

Tras unos años complicados después de ser diagnosticado con un Linfoma de Hodkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos, este 30 de junio, el también actor perdió la batalla. Cabe mencionar que durante este tiempo, Fernando del Solar, preocupó al público porque su físico se deterioró rápidamente y bajó considerablemente de peso.

Y aunque actualmente disfrutada del amor tras contraer matrimonio con Anna Ferro, con quien pasó los últimos días de su vida. El último post que el conductor de televisión hizo fue hace dos semanas en donde se le ve contento tras regresar a los escenarios para impartir conferencias.

"¡Qué increíble experiencia, Chetumal!. De regreso a las conferencias presenciales, sentir el amor y la energía de cada un@ de l@s asistentes. Gracias mi @annaferro8 por compartir conmigo ¡Gracias por tanto!", escribió el famoso.

Cabe mencionar que la familia de Fernando del Solar en menos de un mes enfrenta dos grandes perdidas, pues hace días el famoso había perdido a su padre.

