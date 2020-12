¡Muñeca! Livia Brito posa con una ajustada minifalda y atrapa a fans

De nueva cuenta la actriz de Televisa, Livia Brito dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores de Instagram al posar con una ajustada minifalda con la que dejó al descubierto sus torneadas piernas. "Dejen su brillo a donde quiera que vayan mis #aLIVIAnados", escribió la protagonista de La Piloto para acompañar la fotografía que resultó ser la locura en dicha red social.

Pese a que las fotografías en las que aparece Livia Brito con una minifalda color rosa con una blusa blanca con la que deja al descubierdo su plano abdomen, tienen pocas horas de haberse publicado, hasta el momento las imágenes llevan más de 200 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios entre los que destacan los siguientes:

“Tu brillas y brillarás siempre porque tu luz es única”, “ Tú brillo es el más hermoso”, “ Pero que bonita”, “ Que hermosa mi amor “, son algunos de los comentarios en la publicación.

Recordemos que actualmente Livia Brito no está pasando por el mejor momento de su carrera debido a que está envuelta en un escándalo tras golpear a un fotógrafo en Cancún, Quintana Roo. La actriz junto con su novio, Mariano, enfrentan una demanda por parte de Ernesto Zepeda, quien fue golpeado mientras fotografiaba a la pareja.

Y aunque Livia Brito ha querido borrar de la memoria de sus fans este incidentes, ella no ha logrado que la perdonen e incluso con las recientes declaraciones de Zepeda al programa de Youtube, Vaya Vaya, la polémica volvió a tomar fuerza. El fotógrafo declaró que se había reunido con la famosa y que está le había pedido perdón, sin embargo, dos minutos después la actitud de Livia Brito cambió rotundamente y acusó a Zepeda de destruir su carrera.

“Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, mi abogada no quería. Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación. Y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘cada quien con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito", dijo.

El fotoperiodista destacó que después de la charla y al no llegar a un acuerdo el proceso continúa. “El proceso continúa, en el Ministerio público se están descargando todavía todas las pruebas a pesar de que ya se cumplen en unos días cinco meses de esta situación, es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas que tienen que descargar las autoridades para tener la certeza de lo que sucedió”, dijo el fotógrafo.

