¡Mujerón! Con leotardo, Aracely Arámbula presume cuerpazo

Desde hace algunos días, Aracely Arámbula presumió su estrategia para mantener ese cuerpazo de infarto; y mientras hacía sus rutinas de ejercicio, no perdió la oportunidad de lucir esa figura que es desada por muchos y al mismo tiempo, de nadie, más que de la propia "Chule".

El grupo de fans de Aracely Arámbula, no paran de mostrar en todo momento, las imágenes y vídeos de cientos de momentos de la actriz de telenovelas; pues en los perfiles de Instagram creados por ellas, se pueden ver infinidad de momentos que ni la ex de Luis Miguel tiene en su perfil oficial.

Lee también: ¡Una muñeca! Así era Aracely Arámbula de niña

Con un leotardo completo color negro Aracely Arámbula resaltó sus curvas y sus encantos mientras practicaba un poco de ejercicio para mantenerse como la diva que es. Su outfit deportivo lo complementó con un par de tenis color rojo y una gorra que combinó con una cola de caballo.

Y aunque no fue en su perfil oficial, Aracely recibió comentarios de admiración; pero en la publicación de la página de fans @queenaraarambula, se le un fogoso mensaje de un fan que le declara su amor y al mismo tiempo su dolor por no poder tenerla cerca de él y se para él un imposible:

"Mi doña, que bien se ve, perdone el atrevimiento pero tenía que decirle a usted a pensar del tiempo sigue siendo la señora que ablanda mis sentimientos... que diera yo x tener de usted su consentimiento, el kundiamor de su boca, el rigor de su aposento pero usted está tan lejos y eso es lo que más lamento"... empieza la confesión del enamorado.

Lee también: La desgarradora escena de Aracely Arámbula en La Doña 2

Y continúa: "Con prudencia y respeto debo confesarle me declaro cobarde y esa es la razón x cuanto aun amándola reprimió mis impulsos... sabrá Dios hasta cuándo soporte este dolor, y no la olvidaré aún se despedace mi pobre corazón.. si una mujer me trajo al mundo donde vivo y si una mujer me Mata bendito sea el señor".