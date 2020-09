El pasado viernes, Andrea Legarreta alarmó al compartir que había tenido que ser hospitalizada por recomendaciones de sus médicos, pues preferían mantenerla en observación tras detectarle que tenía neumonía.

“El día de hoy acudí al doctor a hacerme una tomografía, y resultó que tengo neumonía, el doctor solamente por darme seguimiento y por estarme monitorendo me aconsejó que me quedara unos días en el hospital. No tengo nada grave, no estoy delicada, estoy nada más , están viendo ellos como se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren que sea algo de riesgo, no tengo oxígeno, estoy bien, me siento bien, estoy positiva”, dijo la conductora de Hoy.

Como era de esperarse el video de Andrea generó mucha preocupación por lo que la conductora de Hoy compartió un nuevo video aclarando que se encontraba bien de salud por lo que agradeció las muestras de cariño de sus fans, amigos y familia. Hoy sábado, la esposa de Erik Rubín envió un mensaje a todas las personas que se asutaron al ver su video. La conductora de Hoy aseguró que su estado de salud es bueno, sin embargo, mostró un estudio donde se ve cómo el cooronavirus ha afectado sus pulmones.

“Hay quienes se asustaron con mi video en la cápsula, no se asusten, estoy bien de verdad, sólo me están monitoreando. Les mostré el video de la cápsula y la cápsula para que vean el manejo al trasladar pacientes en la zona Covid-19 de los hospitales. Mis respetos a la gente que labora en los hospitales, Dios me los bendiga", escribió la presentadora en una historia.

En otra publicación, Legarreta mostró una tomografía en donde se ven sus pulmones dñados. “Así se ven mis pulmones… las manchitas blancas son señal de neumonía, gracias a Dios no está tan mal y saldremos pronto de esta”, compartió.

Muestra Andrea Legarreta cómo el covid-19 ha afectado sus pulmones. Foto Instagram Andrea Legarreta

Desde que Andrea se enteró que ella y su familia tenía coronavirus see ha mostrado muy positiva ante la situación. Mientras ella lucha contra la enfermedad desde el hospital, su esposo e hijas lo hacen desde casa, pues en la primer publicación del viernes, la conductora señaló que afortunadamente los síntomas que tenía su familia eran leves.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ