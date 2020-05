¿Muerte de Valentín Elizalde fue planeada por su primo Tano? Revelan traición

Marysol Castro, esposa de Fausto Tano Castro, quien se presume, traicionó a su primo, el desaparecido canante del regional mexicano, Valentín Elizalde, sacó a relucir nuevamente la historia sobre el asesinato del cantante sinaloense después de 16 años. Quien, por si fuera poco, según declaraciones de su propia esposa, Tano también "lo puso" ante un comando armado y actualmente sostiene una relación amorosa con la viuda.

Luego de revelar una larga lista de supuestos hechos al programa de espectáculos de TV Azteca, Castro dijo cuál es el motivo de estar ventilando ventilaciones tan serias sobre Tano, quien aún es su esposo.

De acuerdo a las primeras declaciones de Marysol, Fausto Tano Elizalde protagoniza un triángulo amoroso entre ella y Gabriela Sabag, la viuda y albacea del finado Valentín Elizalde. Pues según reveló, se dio cuenta después de 25 años de casados, que Tano le fue infiel.

“Yo pedí el divorcio, cuando supe todo esto yo ya no quise estar casada” asegura Marysol. Y destapó amenazas y una obsesión de Tano hacia Valentín, que fue lo que pudo haber provocado la traición.

“Antes me habían amenazado para no revelar la relación… sí tengo miedo a las represalias, pero Vale merece que yo hable y que ya pare todo esto”, dijo. “Que la gente sepa todo esto, que se den cuenta… Responsabilizo a ellos dos si algo me llega a pasar“, agregó contundente.