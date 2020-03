Muere primo de Ricardo Montaner por Coronavirus

Personas de todo el mundo están sufriendo las consecuencias del Coronavirus y celebridades del medio artístico, no han sido la excepción. El virus que presuntamente se originó en Wuhan, China, se ha propagado por el resto del mundo.

Se estima, que dentro de miles de personas que visitaron el lugar durante el mes de octubre del 2019 para los Juegos Mundiales Militares, se encuentran las que contrajeron el virus por primera vez, siendo éstas, de origen estadounidense.

En ese sentido, Ricardo Montaner, el famoso cantante venezolano, ha compartido la pérdida de un querido familiar que vivía en España. A través de su cuenta oficial de Instagram, anunció el sensible fallecimiento de su primo Carlos Rodríguez, a través de este emotivo mensaje:

"Hoy se nos fue #Carlitos Rodriguez, nuestro primo de #España, este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte... hay que cuidarlos tanto..." expresó el intérprete de "En en el último lugar del mundo".

"A Carlitos le encantaba la ópera, mi música no sé que tanto, pero me guardo el consuelo de que #LaGloriaDeDios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida... me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a #Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él... hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender... paz", finalizó su mensaje de Instagram.

Parece ser que la buena fortuna no le ha favorecido mucho a Montaner, pues el 12 de diciembre de 2019, falleció su sobrinito Bruno, de apenas 4 o 5 años de edad a consecuencia de una grave enfermedad de la que no pudo salir. Su gran homenaje fue cantar junto con el niño, en un vídeo que quedara grabado para la posteridad, el cántico La gloria de Dios.