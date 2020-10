Muere mamá de Rocío Sánchez Azuara; Así la despidió

A solo unas semanas de cumplir un año del fallecimiento de su hija Daniela, es ahora la mamá de la conductora Rocío Sánchez Azuara, quien ha muerto. A sus 97 años la madre de la conductora partió al cielo.

Primero Rocío Sánchez Azuara dio a conocer que se encontraba en una situación delicada de salud y fue hospitalizada de urgencia y hoy la conductora dio a conocer su muerte por medio de sus redes sociales.

La conductora compartió un mensaje en Instagram: DESCANSA EN PAZ MAMÁ... YA ESTÁS CON EL GRAN AMOR DE TU VIDA A QUIEN SIEMPRE RECORDASTE CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS ... TE VISUALIZO TOMADA DE LA MANO DE DANY Y PAPÁ....HERMOSOS CAMINOS BLANCOS PARA TI.

Puedes ver: Rocío Sánchez Azuara aclara rumores sobre su situación laboral

En sus historias Rocío recordó a su padre, quien era una persona muy importante para su madre y nunca superó su partida, ya que dijo siempre lo recordaba con lágrimas en los ojos:

Apenas hace unos días, Rocío Sánchez Azuara compartió un mensaje de amor en sus redes sociales: Desde siempre he soñado llegar a esta edad con un compañero de vida así.

Apenas el 23 de septiembre, su hija Daniela, cumplió el primer año luctuoso de la hija de la conductora, quien realizo una misa en la Ciudad de México.

También compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para su hija, Daniela:

Han pasado 12 meses desde tu ausencia física, sin embargo tu gran espíritu y fuerza me acompañan dondequiera que voy.

Extraño tu frágil voz y tu gran madurez.

Extraño nuestras tardes y esas pragmáticas conversaciones sobre la vida.

Extraño tu risa, tus mensajes en esos post que me dejabas de sorpresa...

Extraño tus carcajadas cuando tenía que cargarte para llevarte a la cama y decirme: "¿no que muy fuerte Ma?"

Esa comunicación y amor tan única, tan especial, porque aún en tus prolongados y extraños silencios te escuchaba.

Sé que no debo ser egoísta y a pesar de hacerme tanta falta, solo me queda agradecerle a Dios el haberme permitido tener como hija un Ángel como tú que me enseñó la palabra Fe y Fortaleza, el amor a la vida y a seguir disfrutando y agradeciendo por un día más.



Hasta nuestro encuentro mi guerrera...mi Nanys.