Muere la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta

El actor estadounidense John Travolta está de luto; su esposa y compañera de vida Kelly Preston murió a causa del cáncer de seno con el que estuvo luchando por más de dos años. La reconocida actriz tenía 57 años.

"En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, adorada esposa y madre, falleció luego de una batalla de dos años contra el cáncer de seno", dijo un representante de la familia a la revista People. La actriz de cintas como "Jerry Maguire" había mantenido en privado su lucha contra el cáncer.

"Era un alma brillante, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba. Su familia le pide que comprenda su necesidad de privacidad en este momento", agregó la fuente.

A Preston le sobreviven su esposo, John Travolta, y sus hijos Ella, de 20 años, y Benjamin, de 9. Otro de sus hijos, Jett, falleció a los 16 años, en enero de 2009.

En su carrera como actriz, Preston actuó en películas como "SpaceCamp" (1986), "Twins" (1988), "Jerry Maguire" (1996) y "For Love of the Game" (1999). Su última cinta fue la película "Gotti", en 2018.

Ésta es la segunda vez que Travolta enviuda. Antes perdió a Diana Hyland, también por cáncer de mama, en 1977.

En su cuenta oficial de Instagram, el actor informó del deceso de su querida esposa con un emotivo mensaje:

"Con un corazón muy pesado, les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno. Ella luchó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado.

El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero tenga en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT".

