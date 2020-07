El mundo del rock está de luto con la muerte de Charlie Daniels, quien murió a los 83 años debido a un derrame cerebral hemorrágico en un centro de médicos en Hermitage, Tennessee.

Una declaración de su publicista dijo que el Country Music Hall of Famer murió el lunes en un hospital en Hermitage, Tennessee, después de que los médicos dijeron que tuvo un derrame cerebral.

Muere el rockero y violinista Charlie Daniels a los 83 años. Foto AP.

Sufrió lo que se describió como un derrame cerebral leve en enero de 2010 y se le implantó un marcapasos cardíaco en 2013, pero continuó funcionando.

Daniels, cantante, guitarrista y violinista, comenzó como músico de sesión, incluso tocando en las sesiones de "Nashville Skyline" de Bob Dylan. A principios de la década de 1970, su banda de cinco integrantes realizó una gira interminable, a veces haciendo 250 shows al año.

“Puedo preguntar a las personas de dónde son, y si dicen 'Waukegan', puedo decir que he jugado allí. Si dicen 'Baton Rouge', puedo decir que he jugado allí. No hay una ciudad en la que no hayamos jugado ”, dijo Daniels en 1998.

Daniels actuó en la Casa Blanca, en el Super Bowl, en toda Europa y, a menudo, para las tropas en el Medio Oriente.

Jugó en la película de John Travolta de 1980 "Urban Cowboy" y se identificó estrechamente con el auge de la música country generada por esa película. Algunos de sus otros éxitos fueron "Drinkin 'My Baby Goodbye", "Boogie Woogie Fiddle Country Blues" y "Uneasy Rider".

"He mantenido a personas empleadas durante más de 20 años y nunca me perdí una nómina", dijo Daniels en 1998. Ese mismo año, recibió el Premio Pionero de la Academia de Música Country.

Le sobreviven su esposa, Hazel, y su hijo, Charlie Daniels Jr.

"Hay pocos artistas que tocaron tantas generaciones diferentes en nuestro negocio que Charlie Daniels", dijo Sarah Trahern, CEO de la Country Music Association, en un comunicado. “Hoy, nuestra comunidad ha perdido a un innovador y defensor de la música country. Tanto Charlie como Hazel se habían convertido en queridos amigos míos en los últimos años, y tuve el privilegio de poder celebrar la incorporación de Charlie al Opry y decirle que iba a ser incluido en el Salón de la Fama de la Música Country. "

Artistas country contemporáneos como Luke Bryan y Jason Aldean también rindieron homenaje a Daniels en las redes sociales. “Qué héroe. Un verdadero patriota, cristiano e ícono de la música country. Oraciones a su familia ”, dijo Bryan en un tweet.

En la década de 1990, Daniels suavizó algunas de sus letras de sus primeros días, cuando a menudo se vio envuelto en controversias.

En "The Devil Went Down to Georgia", una canción de 1979 sobre un duelo entre el diablo y un whippersnapper llamado Johnny, Daniels originalmente llamó al diablo "hijo de puta", pero lo cambió a "hijo de una pistola".

En su éxito de 1980 "Long Haired Country Boy", solía cantar sobre ser "drogado por la mañana" y "borracho por la tarde". Daniels lo cambió a “Me levanto por la mañana. Me pongo abajo por la tarde.

"Creo que me he suavizado en mi vejez", dijo Daniels en 1998.

De lo contrario, sin embargo, rara vez retrocedía de las letras en la cara.

Su "Hombre simple" en 1990 sugirió linchar a los traficantes de drogas y usar a los abusadores de niños como carnada de cocodrilo.

Su "En América" en 1980 le dijo a los enemigos del país que "vayan directamente al infierno".

Una conversación tan dura le valió lugares como invitado en "Políticamente incorrecto", el programa de radio G. Gordon Liddy y en C-Span tomando comentarios de los televidentes. Más adelante en la vida, escribió con frecuencia sobre sus puntos de vista políticos conservadores en su sitio web y en Twitter, emitiendo tweets diarios dirigidos a Hillary Clinton sobre el ataque de 2012 contra un complejo diplomático estadounidense en Libia, pero también llamando la atención sobre suicidios veteranos.

"The Devil Went Down to Georgia" fue el número 1 en las listas de países en 1979 y cruzó a las listas de éxitos. Fue votado como single del año por la Country Music Association y le valió a su banda un Grammy por mejor interpretación vocal country de un dúo o grupo.

En el verso culminante, Daniels cantó:

“El diablo inclinó la cabeza porque sabía que había sido golpeado.

“Puso ese violín dorado en el suelo a los pies de Johnny.

"Johnny dijo: 'Diablo, vuelve si quieres volver a intentarlo.

"Te lo dije una vez, hijo de un (arma), soy el mejor que jamás haya sido".

Organizó conciertos regulares de Volunteer Jam en Nashville en los que los artistas generalmente no fueron anunciados con anticipación. Los artistas de estos espectáculos incluyeron a Don Henley, Amy Grant, James Brown, Pat Boone, Bill Monroe, Willie Nelson, Vince Gill, Lynyrd Skynyrd, Alabama, Billy Joel, Little Richard, BB King, Stevie Ray Vaughan, Eugene Fodor y Woody Herman.

Daniels, oriundo de Wilmington, Carolina del Norte, tocó en varios álbumes de Dylan como guitarrista de la sesión de grabación de Nashville a fines de la década de 1960, incluyendo "New Morning" y "Self-Portrait". También tocó en álbumes de Marty Robbins, Claude King, Flatt & Scruggs, Pete Seeger, Leonard Cohen, Al Kooper y Ringo Starr.

También interpretó música gospel, que también le valió los Premios Dove. Cofundó una organización benéfica para veteranos llamada The Journey Home Project.

Finalmente, a la edad de 71 años, fue invitado a unirse al epítome del establecimiento musical de Nashville, el Grand Ole Opry. Fue incluido en el Country Music Hall of Fame en 2016.

Dijo en 1998 que seguía girando tanto porque "nunca he tocado esas notas a la perfección". Nunca he cantado todas las canciones a la perfección. Estoy en competencia para ser mejor esta noche que anoche y para ser mejor mañana que esta noche ".

Daniels dijo que su lugar favorito para jugar era "cualquier lugar con una buena multitud y un buen sueldo".

