Muere el legendario actor Kirk Douglas a los 103 años, Hollywood está de luto

El legendario actor Kirk Douglas, dejó de existir este 5 de febrero de 2020 a los 103 años de edad. Nació en Nueva York el 9 de dicembre de 1916. Ante el hecho, Hollywood está de luto. La noticia fue confirmada por su hijo Michael Douglas, quien heredó los dotes histriónicos de su padre.

El séptimo arte baja por hoy su telón, pues ha perdido a una gran estrella hollywodense. Entre los premios a los que fue nominado, se pueden recordar, 3 de ellos a Primetime y otros tres por la Academia, a los Premios Óscar, de los cuales se hizo acreedor a uno de ellos por parte de la Academia.

Lee también: Ninel Conde presume su carísima bolsa Christian Dior

"Spatracus", "Lust for Life", "Gunfight at the O.K. Corral" y "20,000 Leagues Under the Sea", son cintas en las que participó el finado actor.

“Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”, expresó Michael Douglas en un comunicado.