Muere el actor Ian Holm de

Ian Holm, un versátil actor británico cuya larga carrera incluyó papeles en "Chariots of Fire" y "El señor de los anillos" ha muerto a la edad de 88 años. Holm murió pacíficamente la mañana de este viernes en un hospital, rodeado de su familia y su cuidador, dijo su agente Alex Irwin en un comunicado.

Su enfermedad estaba relacionada con el Parkinson. "Su ingenio brillante siempre acompañó un brillo travieso en sus ojos", dijo Irwin. "Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente".

Holm apareció en decenas de películas grandes y pequeñas, desde dramas de disfraces hasta épicas de fantasía. Una generación de cinéfilos lo conoce como Bilbo Baggins en las trilogías de "El señor de los anillos" y "El hobbit".

Ganó un premio de la Academia Británica de Cine y obtuvo una nominación al Oscar de actor de reparto por interpretar al pionero entrenador de atletismo Sam Mussabini en la exitosa película de 1982 "Chariots of Fire".

Sus otros papeles en el cine incluyeron al padre Cornelius en "The Fifth Element", Android Ash en "Alien", un abogado que habla suavemente en "The Sweet Hereafter", Napoleon Bonaparte en "Time Bandits", el escritor Lewis Carroll en "Dreamchild" y un médico real en "La locura del rey Jorge".

También fue un carismático actor de teatro que ganó un Premio Tony al mejor actor destacado como Lenny en la obra de Harold Pinter "The Homecoming" en 1967. Fue miembro desde hace mucho tiempo de la Royal Shakespeare Company, aunque un episodio de miedo escénico debilitante que golpeó durante una producción de "The Iceman Cometh" en 1976 lo mantuvo fuera del escenario durante muchos años.

"Creo que les sucede a los actores con bastante frecuencia", dijo Holm a la Associated Press en 1998. "Pierden los nervios. Pueden pensar que es una forma loca de ganarse la vida, o lo que sea. Afortunadamente fui empleado remunerado en los otros medios. Podría haberme congelado frente a una cámara, y habría tenido que convertirme en un deshollinador o algo así".

Regresó a la actuación en vivo y ganó el Premio Laurence Olivier de 1998 al mejor actor por su actuación en el papel principal de "King Lear" en el Teatro Nacional.

Holm fue nombrado caballero en 1998 por sus servicios al drama. Mia Farrow dijo que él estaba "entre los gigantes del teatro". "Nos conocimos mientras trabajábamos en el RSC donde, a mitad de la actuación de Iceman Cometh, el terror lo invadió y dejó el escenario, durante 14 años", tuiteó. "Trabajó en películas y televisión, inquebrantablemente brillante".

El director artístico de la Royal Shakespeare Company Gregory Doran llamó a Holm "uno de los grandes de RSC". "Ian era completamente original. Completamente único", dijo Doran. "Tenía una fría sensación de ferocidad, de peligro, un actor de olla a presión, un talento raro y magnífico. Se ha ido un gran espíritu".